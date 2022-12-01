Из-за халатного отношения к работе Литовский драматический театр уволил Коршуноваса

Литовский национальный драматический театр (ЛНДТ) объявил в четверг об увольнении своего художественного руководителя Оскараса Коршуноваса.

Согласно сообщению, на такое решение администрации повлияло халатное выполнение прямых обязанностей художественного руководителя и систематические прогулы.

«Мы сожалеем, что вынуждены пойти на этот шаг, но больше не можем терпеть постоянные нарушения трудовой дисциплины. Мы общались с директором, какое-то время надеялись на перемены, но, к сожалению, положительного результата не получили», — сказал генеральный директор ЛНДТ Мартинас Будрайтис.

Уже отменена запланированная премьера спектакля Коршуноваса "Дикая утка" по пьесе Ибсена, которая должна была состояться в январе 2023 года. Это было связано с тем, что О. Коршуновас присутствовал только на первых чтениях пьесы, а впоследствии не посещал запланированные репетиции и не предоставил объяснения своему поведению.

Зрителям, купившим билеты на спектакль "Дикая утка", была разослана информация об отмене спектакля с предложением приобрести билеты на следующее представление пьесы.

LRT.lt напоминает, что еще в марте глава ЛНДТ публично попросил О. Коршуноваса уйти в отставку. Режиссера попросили уйти в отставку после программы ЛРТ Класика, в которой Коршуновас, возможно, был пьян. Сам режиссер отрицал это.

«Оскарас Коршуновас нанес ущерб репутации театра за время своего пребывания на посту художественного руководителя ЛНДТ. После этой передачи я потребовал отставки художественного руководителя. Я, как и многие сотрудники театра, не терпящие такого поведения, надеюсь, что в ближайшие дни Оскарас Коршуновас официально уйдет с поста художественного руководителя Литовского национального драматического театра. В противном случае я приму решение о его увольнении», — сказал тогда М. Будрайтис представителям СМИ.

Коршуновас стал художественным руководителем ЛНДТ в феврале прошлого года.