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2022.12.01 16:00

Литва передаст украинским военным зимнюю одежду на сумму более 2 млн евро

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.12.01 16:00
Украинские военные
Украинские военные / AP nuotr.

В декабре Министерство обороны обеспечит более 25 тыс. украинских солдат зимней одеждой на сумму более 2 млн евро, сообщило министерство в четверг.

По данным Минобороны, теплая верхняя одежда и нижнее белье закупаются в компаниях Audimas Supply, Omniteksas и Jurgava. Как сообщили в министерстве, у компании Omniteksas закуплено одежды примерно на 1 млн евро, у компании Jurgava – примерно на 200 тыс. евро.

Вице-министр обороны Вилюс Семешка сообщил в среду, что министерство закупает у Audimas Supply одежду еще на 1,16 млн евро.

"Агентство оборонных ресурсов Минобороны заключило контракт с компанией Audimas Supply на закупку теплых джемперов на 1,16 млн евро", — написал он в Facebook в среду.

В Минобороны сообщили, что компания решила за свой счет пошить дополнительно одежду для украинской армии и бесплатно предоставит тысячу флисовых джемперов вместе с одеждой, закупленной министерством.

"Мы благодарим литовский бизнес за солидарность с государством, которое защищается от агрессии оккупантов и борется за свою свободу. Вместе с Украиной в это непростое время все люди в Литве, ведь даже небольшая помощь может быть жизненно важной", — приведены в пресс-релизе слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

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