Литовский ученый из США: Кремль годами готовил россиян к тому, что Европа их ненавидит

Россия агрессивно проводит информационные операции с целью создания хаоса за рубежом, а ее собственные законы даже предусматривают отдельный российский интернет и закрытое информационное пространство. В интервью LRT.lt Аста Зеленкаускайте, доцент Дрексельского университета в США, опубликовавшая в этом году книгу "Создание хаоса в виртуальном пространстве: дезинформация и поствселенная в беспорядке", поделилась мнением насчёт интересов России в том, чтобы посеять недоверие к институтам Литвы и других стран, разделить общество и представить Россию в качестве жертвы. По ее словам, когда речь заходит о преступлениях, Россия использует тактику отвлечения внимания на другой вопрос или просто отрицает обвинения.

- Сегодня много говорят о борьбе с дезинформацией, как будто понимая, что распознавать манипуляции и быть грамотным в информационном пространстве - личная ответственность каждого. Но если это оружие в России, если есть манипуляции на глобальном уровне, что могут сделать правительства, возможно, ученые?

- Вопрос в том - что мы пытаемся защитить? В школах следует пропагандировать информированность, грамотность по отношению к обществу, контекстуальную грамотность, а не только медиаграмотность. Для развития критического мышления. Правительство или ученые в одиночку не могут решить все это. Я бы добавила к этому списку новые технологии и их ответственность: когда они создают новые платформы, они думают обо всех худших сценариях. Не только то, что создается место, где проходят дискуссии, где происходит обмен информацией, но и то, что платформа может быть использована для других целей. Я думаю, что мы должны начать с осознания - не в качестве теории заговора, а чтобы эмпирически показать, что происходит.

Мое исследование началось, когда я стала наблюдать так называемую борьбу на новостных порталах, когда возникает чувство неуверенности, недоверия, когда люди начинают обзывать друг друга, кричать, говорить, что это русские тролли. Это недоверие может нанести большой ущерб обществу.

Интернет / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Давайте поговорим о ваших исследованиях. Мне кажется интересным и новаторским, что вы объясняете действия России в терминах, скажем так, психологических категорий: виктимизация, отрицание, разделение общества. Какими вы видите российские стратегии?

- Я начала с осознания того, что в онлайн-пространстве вся активность, когда люди начинают участвовать в создании контента, может быть замаскирована. Мы не знаем, кто этот человек на самом деле, мы видим текст, или сегодня, например, видео в TikTok, или фотографии в Instagram. Мы привыкли не видеть создателя контента.

Я начала с комментариев в Интернете, заметив определенные повторения. Онлайн-тролли могут использовать различные способы, чтобы убедить нас в том, что они являются подлинными участниками группы.

Но это не просто маскировка, это часть гибридной войны. Я просмотрела комментарии в США и Литве и увидела одни и те же повторения. Например, существует отвлекающий дискурс: давайте не будем говорить о русских троллях, давайте поговорим о политических разногласиях, социальных проблемах. Жертвы русофобии [дискурса] были заметны в российских СМИ задолго до войны в Украине. Российские СМИ уже говорили населению, что их никто не любит.

В комментариях как в Литве, так и в США обвиняют, например, СМИ, ФБР, которое в то время расследовало влияние российских троллей на президентские выборы в США в 2016 году. [Говорят, что] российские тролли не виноваты, давайте лучше посмотрим на ФБР, как оно тратит деньги, не видит других проблем, таких как голосование по иммигрантам, острый вопрос, разделяющий общество. В Литве дискурс был направлен на президента Далю Грибаускайте, транслируя: давайте не будем смотреть на российских троллей, давайте посмотрим, что не так в Литве.

Мой последний пункт касался психологической стороны: почему отрицается существование российских троллей?

Интернет в России / AP nuotr.

- Но в социальных сетях есть много вещей, которые мы не можем контролировать и даже не понимаем, как они работают, например, те же алгоритмы, которые предлагают нам контент. Как вы думаете, в будущем социальные сети будут более жестко регулироваться, или они изменятся сами?

- Онлайн-пространство движимо коммерческой логикой. Если мы пользуемся услугой бесплатно, мы становимся товаром. Это известный факт, но, тем не менее, социальные сети с их новой коммерческой моделью отличаются от других, где, например, мы идем покупать кофе и должны за него платить.

Я не знаю, есть ли в законодательстве точное определение того, как это должно происходить, но, например, в случае с Facebook после президентских выборов 2016 года представителям американской компании было предложено представить свои выводы и информацию о том, как происходило [манипулирование пользователями - LRT.lt].

Например, в Twitter есть отдельный инструмент ботометра, который позволяет любому пользователю увидеть уровень [предполагаемого] бота (аккаунт, который автоматически отправляет сообщения - LRT.lt). Twitter также имеет API (интерфейс прикладного программирования, функция для анализа того, кто и где публикует сообщения, используется исследователями для изучения распространения информационных операций - LRT.lt). Нам необязательно знать, как работают алгоритмы, потому что это коммерческий проект, но можно было бы дать пользователям инструменты, чтобы они могли видеть, как это происходит. Возможно, это будущее социальных сетей.

Интернет / K.Kavolėlio/BNS nuotr.

- Ваша книга и исследование о социальных сетях вышли до войны в Украине - какие изменения вы видите? Может быть, какие-то предположения подтвердились с особой точностью или, наоборот, утратили актуальность?

- В России назвали войну - спецоперацией. Это способ отвлечь внимание. Эти тактики отвлечения, отрицания очень уместны в начале ситуации неопределенности, когда мы видим, что происходит что-то очень важное, но не понимаем, что произойдет и чем все закончится. В начале войны в Украине Россия воспользовалась этим, назвав ее спецоперацией, чтобы дать им время отрицать [оккупацию] - тот же дискурс отрицания.

Тема русофобии также становится очень актуальной. После стольких лет, когда говорили, что русский народ не любят, во время санкций, я думаю, все в России вдруг почувствовали, что есть много стран, которые их не любят. Нарратив, который Россия представляла в течение стольких лет, был подтвержден. Мы должны понимать, что экономические санкции могут быть связаны с совершенно разными вопросами, но их можно интерпретировать, их можно использовать <...> в России.

Протесты в Москве / AP nuotr.

- Но даже в России некоторые открыто говорят, что идет война, а не какая-то спецоперация - слова, понятия, созданные российским режимом, очень далеки от реальности. Почему они до сих пор используются?

- Когда мы называем что-то в самом начале, мы как будто ставим на этом печать. Этот штамп остается в подсознании, он может оставаться как возможность. В этом случае мы используем моменты постправды, когда мы живем в постмодернизме. Может быть, через некоторое время все изменится, и восприятие людей изменится. Но в то время название сделало свое дело, оно произвело впечатление. Мы не можем говорить о нарративе как об абсолюте, что все его принимают. Но когда у людей нет новой информации, название вызывает у некоторых людей чувство уверенности.

- Что касается коммуникации, то сегодня в Литве стоит вопрос о том, как обратиться к недиссидентскому населению России, как создать изменения в обществе. Каковы ваши советы по поводу того, как Россия может измениться?

- Я думаю, существует много теорий о том, как влиять. Мы уже знаем из медицины, что может быть тактика запугивания, тактика шоу. Я думаю, нам нужно начать с человеческого аспекта, осознать, что какие бы решения ни принимало правительство, люди - такие же люди, как и мы. Важно, чтобы мы не были инструментами для консолидации и подтверждения русофобии.

Еще одна важная вещь - предоставлять более разнообразную информацию, не стандартизированную, идеологическую, а показывать, какова война изнутри, больше рассказывать о солдатах, которые участвуют в войне и не хотят быть там, как это выглядит с их стороны. Понимание с внутренней позиции гораздо эффективнее, чем [навязывание того, как] мы думаем, когда живем в другом месте.

И последний аспект - мы должны осознать, что поколение, которое пережило советские времена, когда всё замалчивали, до сих пор живет в России. Определенная часть общества до сих пор боится за себя, за своих близких. Мы представляем себе демократическое пространство в Интернете, где мы можем участвовать, в России все совсем иначе.