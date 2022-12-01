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2022.12.01 08:11

Миссия воздушной полиции НАТО в Литве переходит к Польше

B
BNS, LRT.lt 2022.12.01 08:11
Истребители НАТО в Вильнюсе
Истребители НАТО в Вильнюсе / M.Baliutavičiūtė/LRT nuotr.

В четверг Польша примет на себя миссию воздушной полиции НАТО в Литве, а Франция направит свои истребители.

Церемония смены военных контингентов, выполняющих миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, состоится в четверг на авиационной базе ВВС в Шауляй.

Польские ВВС, которые недавно усилили миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, остаются в Литве и принимают на себя командование миссией от Венгрии.

Как заявили в армии, в помощь полякам прибывают французские военные, которые усилят миссию самыми мощными истребителями своей страны, что будут размещены в Литве впервые.

Военнослужащие Солдаты ВВС Польши продолжат защищать воздушное пространство стран Балтии с четырьмя истребителями F-16, а Франция впервые отправляет в Литву четыре истребителя Rafale.

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