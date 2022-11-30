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2022.11.30 16:59

Римвидас Валатка: Война войной, а дешевые сигареты Лукашенко - по расписанию

РВ
Римвидас Валатка, Радио ЛРТ, LRT.lt 2022.11.30 16:59
Римвидас Валатка
Римвидас Валатка / E. Blaževič/LRT nuotr.

Есть русская пословица: война войной, а обед по расписанию. А что если министерства страны будут вести себя так на протяжении всей войны, как советует пословица? Так, например, несколько дней назад Министерство внутренних дел Литвы только сейчас объявило о прекращении действия двустороннего соглашения о сотрудничестве с Министерством внутренних дел Беларуси.

Вы не поверите, но все эти девять месяцев войны, когда российские военные атаковали Чернигов и Киев с белорусской территории, когда россияне запускали ракеты с белорусских военных баз по украинским городам, когда белорусские железные дороги снабжали агрессоров боеприпасами, Министерство внутренних дел Литвы как ни в чем не бывало сотрудничало с белорусами.

В течение девяти месяцев войны министр внутренних дел Агне Билотайте руководствовалась русской пословицей "война войной, а обед по расписанию". А если считать время с момента захвата рейса Ryanair в Вильнюс из Афин, то это полтора года. Александр Лукашенко угрожал наводнить Литву нелегальными мигрантами и наркотиками, а Литва продолжала с ним работать.

Почему люди, справедливо возмущенные теневыми схемами мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса и работой логистических компаний в интересах российской военной машины, не выразили своего возмущения министерству?

Похоже, что русская поговорка "война войной, а обед по расписанию" является одной из особенностей литовского национального мышления.

Например, с начала года, когда Лукашенко отменил визы для литовцев, за последние девять месяцев в Беларусь за покупками отправилось в девять раз больше литовцев, чем до этого. "Туристы" покупают белорусские сигареты и заправляют свои машины топливом.

В переводе на военный язык, все литовцы, которые ездят за покупками в Беларусь, используют свои деньги не только для поддержки диктатора Лукашенко, но и для поддержки агрессии России в Украине.

Война есть война. Нельзя ехать за покупками в Беларусь и, сидя в машине, осуждать В. Матиошайтиса за то, что он сотрудничает с российским рынком. Порядочность в такой войне требует от нас забыть и о сытных обедах в Беларуси, и о дешевых сигаретах от диктатора.

Единственный вопрос сейчас: когда правительство введет нулевой уровень импорта для товаров из России и Беларуси?

Следовать солдафонской русской поговорке "война войной, а обед по расписанию" просто аморально. Уже девять месяцев как аморально.

# Литва# Беларусь
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