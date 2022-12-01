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2022.12.01 08:22

"Это очень большой стресс". Проблемы ВИЧ-инфицированных в Литве – новые вызовы

ЛЧ РС LRT.lt
Луиза Чекурда, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2022.12.01 08:22
Красная лента
Красная лента / Фото авторов пресс-релиза

Первое декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.  В Литве от этой болезни лечатся и украинские беженцы. Как утверждает представитель Ассоциации для помощи больным ВИЧ и СПИДом “Demetra ” Светлана Кульшис, никаких барьеров для получения медицинской помощи для этих людей нет, но, тем не менее, при устройсте на работу они испытывают большой стресс. 

Несмотря на то, что лечение сейчас максимально доступно, люди, больные ВИЧ и СПИДом все еще сталкиваются с проблемами. Но так как ВИЧ в Литве распространяется среди уязвимых групп, то у некоторых очень низкая мотивация для получения лечения.

“Это связано с тем, что большую роль играет стигма и дискриминация, а также недостаток информирования. Поэтому, мы, как неправительственная организация, консультируем своих клиентов и всегда говорим о том, что на сегодняшний день антиретровирусная терапия (АРВ-терапия) доступна всем, кому был установлен диагноз”, – в интервью русской службе Радио ЛРТ говорит глава Ассоциации для помощи больным ВИЧ и СПИДом Demetra Светлана Кульшис.

Также Светлана напоминает, что лечение бесплатно и сохраняется полная конфиденциальность. Помимо этого, в Литве применяется современная АРВ-терапия, при которой таблетки нужно принимать два раза в день. И, кроме того, эти препараты не вызывают тошноты, рвоты и поноса, как это было раньше.

ВИЧ/СПИД
ВИЧ/СПИД / Shutterstock nuotr.

Однако организация столкнулась и с новыми вызовами. Это работа с приезжими из Украины, пострадавшими от военных действий, а также с нелегальными беженцами из других стран.

Что касается украинских беженцев, то работа с ними имеет отдельные аспекты. Но стоит отметить, что, как говорит Кульшис, никаких барьеров для получения медицинской помощи для этих людей нет. Однако у приезжих могут быть проблемы психо-социального характера.

“Это и поиск работы, и как-то надо начать жизнь на новом месте. Вот эта оторванность от социума очень чувствуется, – рассказывает Кульшис. – У нас сейчас 32 граждана Украины, которых мы сопровождаем, помогаем и поддерживаем связь. Мы стараемся оказывать всем поддержку, так как люди испытывают очень большой стресс. Они очень боятся открыть свой статус работодателю, что кто-то узнает из нового окружения. Что возникнут какие-то дополнительные проблемы”.

Медикаменты
Медикаменты / Э. Блажевич/LRT nuotr.

Из-за всего этого, люди этого боятся идти к врачу. Также подобные проблемы были и до войны. Те ВИЧ-инфицированные украинцы, что находились в Литве по рабочей весе или имели вид на жительство, не становились тут на лечение. За помощью они обращались в Украину. Для них это было приемлемо, потому что была возможность не раскрывать свой диагноз. Вот только после начала войны они такой возможности лишились.

“Это наша основная проблема. Нужно помочь людям, чтобы у них не происходило прерывание лечения. Очень важно, чтобы люди обращались заранее. Если вы оказываетесь в ситуации, что препараты заканчиваются, то надо как можно быстрее обратиться за помощью”, – говорит глава организации.

Но даже несмотря на то, что Demetra имеет все каналы для быстрой интеграции больных в лечение, это может занять некоторое время. Поэтому очень важно обращаться заранее. Кроме этого, необходимо иметь с собой медицинские выписки и все, что касается срстояния здоровья, в таком случае продолжить лечение в Литве будет намного проще и быстрее.

Красная лента
ВИЧ/СПИД
Медикаменты
# Литва# СПИД# Украина
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