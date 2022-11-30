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2022.11.30 14:06

Мошеннические схемы в Литве: однин звонок вам может стоить 10000 евро

LRT.lt
LRT.lt 2022.11.30 14:06
Звонок
Звонок / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В то время как правительство, банки и СМИ дают советы и предупреждают о мошенниках, которые разными способами выманивают у людей деньги, жители Литвы все еще попадаются на мошеннические схемы, а позже понимают, что потеряли тысячи евро.

Во вторник правоохранительные органы начали два расследования того, как мошеннику удалось выманить у двух человек почти по 10 000 евро.

Во вторник в 12:00 полиция Вильнюсского района получила сообщение от женщины (1994 года рождения) о том, что 28 ноября в 14:00 на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестной женщины, которая обманом выманила у нее 9 280 евро.

В тот же день в 12.20 полиция Алитусского района получила сообщение от мужчины (1968 года рождения) о том, что в 10:30 утра на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который обманным путем вымогал 9 990 евро.

По двум делам начато досудебное расследование. Жителей Литвы просят быть осторожнее при общении с незнакомыми людьми и всегда тщательно проверять информацию, если вопрос касается денег.

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