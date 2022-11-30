Опрос: треть населения Литвы не поддерживает прекращение деловых отношений с Россией

Убийства в Буче, Ирпене, Мариуполе, изнасилования женщин и детей, миллионы украинцев, оставшихся зимой без электричества, воды и отопления, не провели красных линий в сознании некоторых граждан Литвы.

По данным опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai по заказу ЛРТ, 35,9% жителей страны заявили, что не поддерживают полный запрет на деловые отношения с Россией в Литве. 54,8% респондентов высказались за прекращение всех деловых связей с Россией, а у 9,3% нет своего мнения по этому вопросу.

За прекращение деловых отношений с Россией в Литве больше всего выступает молодежь (18-29 лет) - 58,4%, а против - респонденты старшего возраста (старше 50 лет) - 39,3%.

"Это огромная проблема"

Аналитик Марюс Лауринавичюс говорит, что удивлен этой статистикой.

«35% респондентов считают, что нет необходимости прекращать деловые отношения с Россией. Это огромная проблема. Треть населения страны считает, что мы можем работать с убийцами и террористами. Я бы сказал, что это прямое оправдание убийства», — считает Лауринавичюс.

В настоящее время в Литве насчитывается 2 968 частных акционерных обществ, в которых хотя бы 1 акция принадлежит гражданину России. Оборот 207 российских компаний в Литве, представивших финансовую отчетность, в 2021 году составил 163 млн евро. Большинство из этих предприятий относятся к среднему бизнесу. По словам М. Лауринавичюса, российские компании, работающие в Литве, представляют угрозу национальной безопасности по нескольким параметрам.

«Мы должны помнить, что в России бизнес был составной частью разведки еще со времен КГБ. До сих пор ничего не изменилось. Впуская российские предприятия в Литву, мы открываем дверь для российских спецслужб. Во время войны угроза возрастает в несколько раз», — объясняет М. Лауринавичюс.

Он также приводит пример Ивана Саввидаса, российского бизнесмена, проживающего в Греции, который в 2018 году был арестован российским полицейским. В Македонии Саввидов финансировал протесты против вступления страны в НАТО.

По словам Лауринавичюса, литовские предприятия, работающие в России, также представляют угрозу национальной безопасности.

Марюс Лауринавичюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Поскольку в России нет рыночной экономики, все зависит от решений правительства. (...) Однако за это приходится платить, они дают деньги, чтобы потом использовать эти предприятия как агентов влияния в странах, откуда они родом, где у них есть связи», — сказал аналитик.

Никто не хочет присоединиться к агрессору

В начале этого года в Литве насчитывалось более 600 компаний, экспортирующих свою продукцию в Россию. После начала войны это число стало сокращаться, и в сентябре, по данным Департамента статистики Литвы, в Россию по-прежнему экспортировали продукцию 298 компаний.

Тауримас Валис, вице-президент Вильнюсской палаты торговли, промышленности и ремесел, в интервью LRT.lt говорит, что отношение бизнеса к России резко изменилось с начала войны.

«Идет война, гибнут люди, нападению подвергается суверенное государство. Мы понимаем, что мы не находимся на месте украинцев только потому, что мы принадлежим к НАТО. Мы сочувствуем Украине и не хотим присоединяться к агрессору», — говорит Т. Валис.

По его словам, некоторые из наиболее дальновидных предприятий могли отказаться от сотрудничества с Россией еще в 2008 году, когда была атакована Грузия. По мнению Валиса, выводы также можно было сделать после аннексии Крыма в 2014 году.

Грузовики / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Однако Т. Валис отмечает, что хотя литовский бизнес отворачивается от России, другие западные страны делают это не так быстро, и поэтому литовские предприятия проигрывают в конкурентной борьбе.

«В странах ЕС существует множество лазеек для предприятий, работающих с Россией, чтобы скрыться и избежать санкций. Есть много западных компаний, которые по-прежнему сохраняют свои позиции в России. Мы знаем много примеров, когда товары поступают в Россию через Турцию, Северную Македонию, Сербию, страны Центральной Азии. Здесь присутствует элемент недобросовестной конкуренции. Литовцы вынуждены бороться не только вместе с Украиной, но и с недобросовестными представителями западных стран, которые являются конкурентами наших товаров и услуг», — говорит Т. Валис.

По его словам, раньше Россия была привлекательна для литовского бизнеса из-за географической близости и культурных аспектов, и добавляет, что демократическая Россия - это мечта литовского бизнеса, но эта страна вряд ли изменится в ближайшие 10-20 лет.

«Бизнес больше не оценивает Россию как надежную страну, с которой можно развивать стабильные отношения (...) На данный момент угроза слишком велика. Компании, которые там остаются, должны думать о том, не будут ли они заклеймены как сторонники террористической страны. Предприятиям придется избегать Россию», — считает Т. Валис.

Литовский бизнес и экономика выживут без России

Экономист Александр Изгородин считает, что литовский бизнес и экономика могли бы успешно выжить без России.

«Россия не является важным экспортным партнером и занимает лишь 22-е место в экспорте литовских товаров, что очень мало. Литовский экспорт в Россию действительно незначителен. Если говорить об импорте из России, то мы зависим от их сырья, но мы также можем прекрасно импортировать его из Украины. Кроме того, мы можем найти ряд заменителей продукции, импортируемой из России, на других восточных рынках. Литовский бизнес, конечно, мог бы выжить без России», — сказал Изгородин.

В прошлом году доля России в структуре экспорта товаров литовского происхождения составляла 1,7%, а в этом году - 0,8%. Экономист отмечает, что с начала войны торговые отношения с Россией сократились, а экспорт литовских товаров уменьшился на 40%.

Однако, по мнению экономиста, объем вывода литовских предприятий из России мог быть и больше.

«Литовский бизнес отвернулся от России, что видно из статистики. Это связано с падением российской экономики, санкциями и тем, что Россия стала нестабильным партнером в глазах литовских компаний. (...) Однако я ожидал, что падение экспорта будет более значительным. Я бы сказал, что импульс отхода литовских компаний от России мог бы быть и больше», - сказал Изгородин.

А. Изгородин / BNS nuotr.

Литве не хватает гарантий

Чтобы защитить Литву от предприятий с сомнительной репутацией, депутат Раймундас Лопата еще летом предложил законодательно запретить деятельность предприятий, имеющих связи с террористическими государствами.

Сейм Литвы признал Россию террористическим государством еще в мае. Хотя закон широко обсуждался в публичной сфере, он так и не дошел до пленарной палаты. По мнению М. Лауринавичюса, это ошибка.

«Это, конечно, не решит всех проблем, но это один из шагов, которые уже должны были быть предприняты. С момента предложения прошло несколько месяцев, но мы ничего не слышали об обсуждении этого законопроекта в Сейме. Это еще один пример отсутствия новых гарантий в стране», — говорит Лауринавичюс.

Он также утверждает, что только в последнее время предприятия, имеющие связи с Россией, стали рассматриваться более пристально, но все еще существуют пробелы.