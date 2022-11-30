Погода: С началом календарной зимы ожидаются холода, местами до 14 градусов мороза

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2022.11.30 09:01

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РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2022.11.30 09:01
Вильнюс
Вильнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

Последний день осени в Литве будет без изменений температуры, а в ночь на 1 декабря местами ожидается 10-11 градусов ниже нуля.

В среду будет пасмурно, небольшие осадки в виде снега пройдут лишь в некоторых районах страны. На некоторых участках дороги ожидается гололедица. Будет дуть слабый, юго-восточный ветер. Температура будет колебаться от 3 градусов ниже нуля в западных районах Литвы, до 3 градусов выше нуля в районах у моря.

В ночь на четверг в западных районах пройдет кратковременный и небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов ниже нуля, а в восточных районах - 10 градусов ниже нуля. Днем термометры покажут 1-4 градусов ниже нуля, а в восточных районах 5-7 градусов ниже нуля.

В пятницу осадков не ожидается, ночные температуры составят 5-10 градусов ниже нуля, местами похолодает до 11-14 градусов ниже нуля. Днем - 3-8 градусов ниже нуля.

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