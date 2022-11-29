Белорусская политзаключенная Мария Колесникова - в реанимации

Белорусская политзаключенная Мария Колесникова госпитализирована в реанимационное отделение больницы Гомеля. Об этом сообщил 29 ноября телеграм-канал штаба Виктора Бабарико со ссылкой на адвоката политзаключенной. В администрации колонии про госпитализацию Марии ничего не сказали, сообщает "Зеркало".

Причина госпитализации неизвестна. По данным штаба, бригада скорой доставила Марию в больницу 28 ноября. Ее госпитализировали в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию.

«Адвоката Марии 29 ноября в третий раз подряд не допустили к ней в колонии. Почему? Объяснили это тем, что нет заявления от нее», — сообщил штаб.

Ранее стало известно о том, что Марию поместили в штрафной изолятор. Однако не было информации о том, с какого числа она там находится.

Защитник Колесниковой Владимир Пыльченко в жалобах на отказ в допуске к Марии в прокуратуру и УДИН указывал о своих опасениях за состояние ее здоровья. Никакой реакции на жалобы и обращения от правоохранительных органов не последовало.