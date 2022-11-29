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2022.11.29 17:51

В Нижнем Новгороде отказались отменять спектакль с Ахеджаковой

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.29 17:51
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова / Vida Press nuotr.

Концертный зал "Юпитер" в Нижнем Новгороде отказался отменять спектакль с актрисой Лией Ахеджаковой, несмотря на рекомендации регионального Минкульта. Об этом рассказало издание "7x7".

Под записью прямого эфира с мэром Нижнего Новгорода во "ВКонтакте" пользовательница оставила возмущённый комментарий, почему в городе собираются показать спектакль "Мой друг Вениамин" с Ахеджаковой в главной роли. Актриса открыто критикует президента России Владимира Путина за вторжение в Украину.

В ответ на комментарий Министерство культуры Нижегородской области написало, что в ведомство уже поступали обращения и с их стороны были отправлены письма с просьбой отменить мероприятие. "Однако они имеют именно рекомендательный характер, потому что концертный зал "Юпитер" – это частная площадка", уточнил Минкульт.

В пресс-службе "Юпитера" заявили, что не планируют отменять спектакль. Он состоится по плану.

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Российские власти подавляют антивоенные протесты и наказывают за антивоенные высказывания. Деятелям культуры, критикующим российскую агрессию, запрещают выступать и ставить на российских сценах, увольняют из театров, а их имена вычёркивают из афиш.

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