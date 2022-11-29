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2022.11.29 14:05

МВД предлагает продлить ЧП на границах с Россией и Беларусью до 16 марта

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.11.29 14:05
Литовское Министерство внутренних дел (МВД)
Литовское Министерство внутренних дел (МВД) / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Литовское Министерство внутренних дел (МВД) предлагает продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) на границах с Россией и Беларусью до 16 марта включительно из-за войны в Украине и волны нелегальной миграции. Срок действия аналогичного решения, принятого в сентябре, истекает 16 декабря.

Согласно проекту, зарегистрированному МВД в понедельник, ЧП должно сохраняться на участках литовской границы вблизи государственной границы с Беларусью, с Калининградской областью России и в пунктах пропуска, расположенных за пределами территории литовской границы. Как и в действующем на данный момент постановлении Сейма, предлагается запретить въезд на территорию Литвы российских граждан, не соответствующих критериям правительства.

Согласно соглашению между странами Балтии и Польшей, с сентября внешнюю границу Евросоюза могут пересекать только российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан ЕС, а также россияне с видом на жительство или долгосрочными национальными визами стран Шенгенской зоны.

Граждане России по-прежнему могут следовать в Калининградскую область и обратно транзитными поездами через Литву.

Применять такие требования к белорусам не предлагается.

Согласно проекту, они, как и россияне, останутся под визовым ужесточением, то есть заявления этих иностранцев о предоставлении им виз по-прежнему не будут приниматься, за исключением случаев, когда это осуществляется при посредничестве МИД.

Также предлагается оставить определяющее политику выдворения мигрантов положение о том, что иностранцы, намеревающиеся пересечь или пересекшие внешнюю границу ЕС в неустановленных местах, не могут быть пропущены в страну. Это положение не распространяется на лиц, спасающихся от военной агрессии или преследований.

Решение о продлении ЧП еще должно быть одобрено правительством и Сеймом.

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