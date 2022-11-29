Клайпеда готовится к волшебному Рождеству: в центр города привезли рекордно высокую елку

Во вторник в центре Клайпеды была установлена рождественская елка. По словам организаторов рождественских мероприятий, главная елка города в этом году достигла рекордной высоты. Ее зажжение запланировано на 10 декабря, когда в Клайпеде начнется волшебное Рождество.

В этом году Клайпеда в очередной раз устанавливает живую елку. Жители могли голосовать за деревья в социальных сетях. В финальный тур Клайпедских еловых выборов вышли две елки, но в итоге больше всего голосов набрала ель, которая уже три десятилетия растет в Ботаническом саду Клайпедского университета.

В Клайпеде устанавливают елку / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Руководитель публичного учреждения Klaipėdos šventės" Эгле Шульске сказала, что в этом году клайпедская ель будет самой высокой главной елью города, ее высота составит около 15-18 метров.

Во вторник утром техника прибыла в Ботанический сад, где дерево было спилено и аккуратно уложено в специальный автомобиль. Вскоре после этого ель доставили до Театральной площади, где она была установлена.

Зажжение елки запланировано на 10 декабря. В этот вечер также будет представлена эксклюзивная программа "Назад в будущее", в которой примет участие широкий круг актеров, режиссеров и других артистов из Клайпеды.



Организаторы говорят, что специально для Рождества этого года были созданы три фильма, в которых рассказывается о встречах с историческими личностями. Также состоится праздничная новогодняя программа.