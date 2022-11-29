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2022.11.29 07:34

Документ: 23-летний Путин лично участвовал в обысках у диссидентов

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.29 07:34
Владимир Путин
Владимир Путин / AP nuotr.

В 1976 году Владимир Путин, с очень высокой долей вероятности, лично участвовал в обыске в квартире петербургского писателя Олега Волкова, позже приговорённого к 7 годам лишения свободы за "антисоветскую агитацию и пропаганду".

На протокол обыска, который выставлен в музее политической истории в Санкт-Петербурге, обратил внимание историк Константин Шолмов. В документе Путин значится как "лейтенант КГБ", никаких других данных не приводится. Если ориентироваться на официальную биографию президента России, то в день обыска, 13 сентября 1976 года, ему было 23 года, он уже прошёл курсы подготовки оперативного состава КГБ и действительно был аттестован как "старший лейтенант юстиции территориальных органов" советской спецслужбы.

Кроме того, в протоколе обыска, как непосредственный его участник, значится лейтенант КГБ Кошелев, который впоследствии, как и Путин, работал в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

3 августа 1976 года в Санкт-Петербурге на стене Петропавловской крепости художник и правозащитник Юлий Рыбаков, а также писатель Олег Волков, написали белой краской надпись длинной в сорок метров: "Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!". Позднее авторы надписи были арестованы и приговорены к длительным срокам заключения: Волков - к 7 годам лишения свободы, Рыбаков - к 6 годам.

По словам Юлия Рыбакова, нынешний президент России Владимир Путин также лично участвовал в обыске у писательницы Юлии Вознесенской, которая примерно в то же время была арестована и обвинена в антисоветской пропаганде.

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