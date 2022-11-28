Концерты Светланы Лободы в Литве состоятся. МИД страны не будет запрещать въезд певице

Концерты певицы Светланы Лободы в Литве состоятся. Министерство иностранных дел Литвы не видит причин для включения Лободы в список нежелательных лиц и не будет запрещать ей въезд в страну.

Согласно заявлению МИД Литвы, юридических оснований для включения Светланы Лободы в список нежелательных лиц нет.

На прошлой неделе стало известно о планах запретить въезд в Литву Светлане Лободе. Продажи билетов на ее концерты были приостановлены, но позже возобновились. Сама исполнительница в социальных сетях призвала СМИ не поддерживать данную информацию и сообщила, что никакого официального запрета на ее въезд в Литву нет, а концерты состоятся.

Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что Лобода вела активную концертную деятельность в России после оккупации Крыма, а в 2015 году также выступила на мероприятии 9 мая, посвященном победе Советского Союза во Второй мировой войне.

После начала военного вторжения России в Украину в своих интервью и социальных сетях Лобода выражала поддержку украинскому народу. Однако пользователи неоднозначно реагировали на заявления певицы, поскольку в первые дни войны она не высказывала свою позицию. Артистка пояснила это тем, что боялась публично осуждать действия РФ, так как ее семья была с ней в России и готовилась покинуть страну.

Напомним, в рамках большого благотворительного концертного тура в поддержку Украины Лобода запланировала несколько выступлений в Литве — в Шяуляе (30 ноября), Клайпеде (1 декабря), Паневежисе (4 декабря) и Вильнюсе (5 декабря).



Новая газета – Балтия