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2022.11.28 19:16

Таможенники Литвы на этой неделе будут жестче проверять санкционные товары

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.11.28 19:16
Таможня
Таможня / BNS nuotr.

В связи с увеличением потока товаров, ввозимых из Центральной Азии, на этой неделе таможенники ужесточают досмотр ввозимых в Литву подсанкционных товаров.

В случае возникновения подозрений в том, что страна происхождения или назначения товара указаны неверно, груз и сопроводительные документы будут проверяться крайне строго в период с 28 ноября по 3 декабря, сообщили в Таможенном департаменте.

«Мы заметили, что количество товаров, ввозимых в Литву из стран Центральной Азии, в этом году увеличилось почти на 90%. Такой резкий рост может означать, что под видом других стран пытаются продавать товары из России или Беларуси, подпадающие под санкции Европейского Союза", - отмечает заместитель генерального директора Таможенного департамента Довиле Краулайдене.

Также таможенники усилят досмотр на рентгене автомобилей с прицепами, зарегистрированными в Беларуси или России.

В январе-октябре по сравнению с 2021 годом общая статистическая стоимость товаров, ввезенных в Литву из Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, увеличилась на 88%, а экспортированных товаров увеличилась в 2,3 раза.

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