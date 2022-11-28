Таможенники Литвы на этой неделе будут жестче проверять санкционные товары

В связи с увеличением потока товаров, ввозимых из Центральной Азии, на этой неделе таможенники ужесточают досмотр ввозимых в Литву подсанкционных товаров.

В случае возникновения подозрений в том, что страна происхождения или назначения товара указаны неверно, груз и сопроводительные документы будут проверяться крайне строго в период с 28 ноября по 3 декабря, сообщили в Таможенном департаменте.

«Мы заметили, что количество товаров, ввозимых в Литву из стран Центральной Азии, в этом году увеличилось почти на 90%. Такой резкий рост может означать, что под видом других стран пытаются продавать товары из России или Беларуси, подпадающие под санкции Европейского Союза", - отмечает заместитель генерального директора Таможенного департамента Довиле Краулайдене.

Также таможенники усилят досмотр на рентгене автомобилей с прицепами, зарегистрированными в Беларуси или России.

В январе-октябре по сравнению с 2021 годом общая статистическая стоимость товаров, ввезенных в Литву из Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, увеличилась на 88%, а экспортированных товаров увеличилась в 2,3 раза.