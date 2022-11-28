Владимир Путин

Новости

8 мин. назад

СМИ: Путин собирался напасть на Японию, но передумал и выбрал Украину

Обнаружены останки партизана Виткуса-Казимерайтиса

Новости

37 мин. назад

Эксперты подтвердили: обнаружены останки партизана Виткуса-Казимерайтиса

президентура в Каунасе

Новости

1 ч. назад

Оригинал Акта о восстановлении независимости Литвы от 1918 года зимой вернут в Берлин

Жилой дом

Новости

1 ч. назад

Арендовать или купить квартиру в Вильнюсе: цены на недвижимость с 2015 года выросли вдвое

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

1 ч. назад

Глава МИД Литвы с коллегами посетил Киев

Полиция

Новости

1 ч. назад

В Латвии столкнулись автобус с украинскими солдатами и грузовик. Пострадали 26 человек, один погиб

Киев

Новости

2 ч. назад

Отключения электроэнергии в Киеве могут продолжаться до весны

Депрессия (ассоциативное фото)

Новости

2 ч. назад

Исследование: 85% жителей Литвы считает, что ситуация в стране ухудшается, многие думают об эмиграции

Рубли

Новости

3 ч. назад

Мобилизованные россияне столкнулись с отказами в кредитных каникулах

Скорая помощь

Новости

3 ч. назад

ДТП в Каунасе: столкнулись три автомобиля

Еврокомиссия

Новости

3 ч. назад

В ЕС заявили о возможном подключении Россельхозбанка к SWIFT

Протесты в Беларуси

Новости

4 ч. назад

Переехавшая в Вильнюс журналистка Анна Любакова: Если бы в Беларуси не было брутального террора, то люди вышли бы на улицу снова

Кинозал

Новости

4 ч. назад

В Таллинне решили построить киногородок. Работы начнутся в следующем году

Зима в Вильнюсе

Новости

5 ч. назад

Погода: снег выпадет во многих местах, но существенного похолодания не предвидится

„Vilniaus paukštynas“

Новости

6 ч. назад

Жители Вильнюского района возмущены: против своей воли мы оказались в зоне, где по закону разрешено загрязнение

Андрей Покраса

Новости

7 ч. назад

"Дроны – это будущее": как подросток помог уничтожить вражескую колонну под Киевом

Новости

2022.11.28 13:40

Оригинал Акта о восстановлении независимости Литвы от 1918 года зимой вернут в Берлин

НГ
Новая газета – Балтия 2022.11.28 13:40
президентура в Каунасе
президентура в Каунасе / Flickr nuotr.

Оригинал Акта о восстановлении независимости Литвы, который был подписан 16 февраля 1918 года, вернут в Берлин.

C 16 февраля этого года документ был выставлен в исторической президентуре в Каунасе, который носит титул культурной столицы Европы.

4 декабря профессор Людас Мажилис, обнаруживший Акт в политическом архиве министерства иностранных дел в Берлине в 2017 году, подарит музею копию документа, выгравированную на стали при помощи лазера и расскажет интересные факты о поиске документа.

«Когда более пяти лет назад я обнаружил в политическом архиве в Берлине Акт от 16 февраля на литовском и немецком языках с подписями двадцати лиц, подписавших независимость Литвы, каждый литовец наполнился истинной и искренней радостью. Документы могут исчезать и появляться снова, но идеи остаются», — сказал Мажилис.

Согласно договору между архивами Германии и Литвы, оригинал Акта о независимости был передан Литве сроком на пять лет. Это единственный известный оригинал документа.15 марта 2017 года, накануне дня восстановления литовской государственности, концерн MG Baltic объявил акцию по поиску оригинала Акта о независимости Литвы от 1918 года. Тому, кто найдет оригинал акта, концерн обещал миллион евро. Сам оригинал акта концерн планировал безвозмездно передать государству.

Новая газета – Балтия

# Литва
Владимир Путин
8 мин. назад

СМИ: Путин собирался напасть на Японию, но передумал и выбрал Украину

Обнаружены останки партизана Виткуса-Казимерайтиса
37 мин. назад

Эксперты подтвердили: обнаружены останки партизана Виткуса-Казимерайтиса

Жилой дом
6
1 ч. назад

Арендовать или купить квартиру в Вильнюсе: цены на недвижимость с 2015 года выросли вдвое

6
Габриэлюс Ландсбергис
1 ч. назад

Глава МИД Литвы с коллегами посетил Киев

Полиция
1 ч. назад

В Латвии столкнулись автобус с украинскими солдатами и грузовик. Пострадали 26 человек, один погиб

Киев
2 ч. назад

Отключения электроэнергии в Киеве могут продолжаться до весны

Депрессия (ассоциативное фото)
5
2 ч. назад

Исследование: 85% жителей Литвы считает, что ситуация в стране ухудшается, многие думают об эмиграции

5
Рубли
3 ч. назад

Мобилизованные россияне столкнулись с отказами в кредитных каникулах

Скорая помощь
3 ч. назад

ДТП в Каунасе: столкнулись три автомобиля

Еврокомиссия
3 ч. назад

В ЕС заявили о возможном подключении Россельхозбанка к SWIFT

„Vilniaus paukštynas“
2022.11.28 08:30

Жители Вильнюского района возмущены: против своей воли мы оказались в зоне, где по закону разрешено загрязнение

Ингрида Шимоните
5
2022.11.27 17:35

Шимоните: Литва настойчиво борется за внесение патриарха Кирилла в санкционный список ЕС

5
Депрессия (ассоциативное фото)
5
2022.11.28 12:16

Исследование: 85% жителей Литвы считает, что ситуация в стране ухудшается, многие думают об эмиграции

5
Мобилизация в России
2022.11.28 07:52

Генштаб ВСУ: В России готовят новую волну «скрытой мобилизации» с 10 декабря

Андрей Покраса
Интервью ЛРТ 6
2022.11.28 08:06
Интервью ЛРТ

"Дроны – это будущее": как подросток помог уничтожить вражескую колонну под Киевом

6
Протесты в Беларуси
Интервью ЛРТ 5
2022.11.28 11:04
Интервью ЛРТ

Переехавшая в Вильнюс журналистка Анна Любакова: Если бы в Беларуси не было брутального террора, то люди вышли бы на улицу снова

5
Кинозал
2022.11.28 10:54

В Таллинне решили построить киногородок. Работы начнутся в следующем году

Зима в Вильнюсе
2022.11.28 09:18

Погода: снег выпадет во многих местах, но существенного похолодания не предвидится

Скорая помощь
2022.11.28 11:21

ДТП в Каунасе: столкнулись три автомобиля

Короновирус в Китае
2022.11.28 07:43

В Китае проходят протесты против локдаунов