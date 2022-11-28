Оригинал Акта о восстановлении независимости Литвы от 1918 года зимой вернут в Берлин

Оригинал Акта о восстановлении независимости Литвы, который был подписан 16 февраля 1918 года, вернут в Берлин.

C 16 февраля этого года документ был выставлен в исторической президентуре в Каунасе, который носит титул культурной столицы Европы.

4 декабря профессор Людас Мажилис, обнаруживший Акт в политическом архиве министерства иностранных дел в Берлине в 2017 году, подарит музею копию документа, выгравированную на стали при помощи лазера и расскажет интересные факты о поиске документа.

«Когда более пяти лет назад я обнаружил в политическом архиве в Берлине Акт от 16 февраля на литовском и немецком языках с подписями двадцати лиц, подписавших независимость Литвы, каждый литовец наполнился истинной и искренней радостью. Документы могут исчезать и появляться снова, но идеи остаются», — сказал Мажилис.

Согласно договору между архивами Германии и Литвы, оригинал Акта о независимости был передан Литве сроком на пять лет. Это единственный известный оригинал документа.15 марта 2017 года, накануне дня восстановления литовской государственности, концерн MG Baltic объявил акцию по поиску оригинала Акта о независимости Литвы от 1918 года. Тому, кто найдет оригинал акта, концерн обещал миллион евро. Сам оригинал акта концерн планировал безвозмездно передать государству.

Новая газета – Балтия

