Исследование: 85% жителей Литвы считает, что ситуация в стране ухудшается, многие думают об эмиграции

Только 15% жителей Литвы считают, что ситуация в стране улучшается, а 84% думают наоборот. Число оптимистично настроенных людей немного увеличилось по сравнению с прошлым месяцем, и, по мнению опрошенных LRT.lt экспертов, это может быть связано с небольшим снижением цен на энергоносители и хорошими новостями c украинского фронта. Однако в стране все равно преобладает мрачные настроения в отношении экономики, все больше граждан думают об эмиграции.

Опрос Baltijos tyrimai, проведенный в октябре 2022 года, показал, что 15% взрослых жителей Литвы считают, что в последнее время ситуация в Литве в целом меняется к лучшему, в то время как 84% заявили, что ситуация ухудшается. 1% респондентов не имеют мнения по этому вопросу.

По данным Baltijos tyrimai, по сравнению с тем, что было 2 года назад (октябрь 2020 года), число людей, считающих, что дела в Литве в последнее время ухудшаются, увеличилось на 20%: тогда 34% опрошенных считали ситуацию улучшающейся, а 64% - ухудшающейся.

Люди / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Согласно результатам опроса, молодые люди до 30 лет, люди с высшим образованием и люди с высоким ежемесячным семейным доходом (более 1800 евро) несколько чаще считают, что ситуация в Литве в целом меняется к лучшему. Люди старше 50 лет, пенсионеры, рабочие и фермеры чаще говорили, что ситуация в стране в последнее время ухудшается.

В то же время, по данным опроса Baltijos tyrimai, каждый второй житель Литвы положительно оценивает ситуацию в своем муниципалитете и считает, что в последнее время ситуация в его самоуправлении в целом меняется к лучшему. Каждый третий сказал, что дела в их городе или районе идут в негативном направлении.

Кроме того, опрос показал, что жители Литвы больше всего доверяют вооруженным силам (79% доверяют и 16% не доверяют) и полиции (75% и 22%). В то время как остальные институты вызывают больше недоверия: судебной системе 41% опрошенных доверяют, а 49% не доверяют, правительству Литвы - соответственно 31% и 65%, Сейму - 23% и 73%.

Также, согласно результатам опроса, женщины чеще, чем мужчины, доверяют следующим учреждениям: полиции, Церкви, институту президента, "Содре", судам и Сейму Литвы.

Молодые люди до 30 лет больше других доверяют литовским СМИ (55%), правительству Литвы (40%) и Сейму Литвы (32%), а люди старше 50 лет чаще других доверяют Церкви (76%) и Содре (73%).

Денежные вопросы вызывают беспокойство

Повилас Александравичюс, профессор факультета гуманитарных и социальных исследований Университета Николаса Ромериса (MRU), считает, что небольшое увеличение числа оптимистично настроенных людей также связано с улучшением новостей с фронта в Украине. По его словам, тот факт, что дела там улучшаются, влияет на подсознание. Однако он подчеркнул, что существует сильное чувство пессимизма, вызванное экономическими причинами.

П. Александрявичюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Наблюдается инфляция, рост цен, недостаточный рост заработной платы, покупательная способность населения падает. Конечно, существует и большая неопределенность. Люди видят, что не только в Литве, но и в Европе дела обстоят плохо, экономика во многих местах буксует, есть много неизвестных. Люди не знают, что делать, чтобы улучшить ситуацию», — прокомментировал П. Александравичюс.

Прорыв в экономике

Экономист Александрас Изгородинас сказал LRT.lt, что есть три причины, по которым некоторые жители стали более оптимистичны: падение цен на газ и электричество, разговоры о том, что государство компенсирует высокие цены на энергоносители, и тот факт, что пока не было серьезного потрясения для экономики.

«Я думаю, что основная причина заключается в том, что цены на газ и электроэнергию на рынках упали, и об этом достаточно много писали и обсуждали в СМИ. Опасения, что Литве и всей Европе предстоит трудная зима из-за цен на энергоносители, значительно уменьшились. Жители поняли, что худший сценарий не сбудется, а значит, счета будут снижаться», — прокомментировал А. Изгородинас.

Он отметил, что в октябре, когда обсуждался бюджет, появилась информация о том, что правительство обещает в следующем году предоставить населению компенсацию за высокие цены на энергоносители. Поэтому, по мнению экономиста, это также несколько снизило тревожность среди населения.

А. Изгородинас / D. Umbraso nuotr.

По словам эксперта, хотя экономические показатели в Литве начали немного ухудшаться, население пока не ощущает последствий этого в значительной степени.

Возвращается ли желание эмигрировать?

П. Александравичюс отметил, что молодые люди более позитивно смотрят на ситуацию, потому что они путешествовали по миру и видят его динамику несколько иначе, но он отмечает, что желание эмигрировать возвращается, хотя раньше эта тененция сходила на нет.

«Поскольку я общаюсь с молодежью, меня лично немного беспокоит, что молодые люди снова начинают говорить об эмиграции. По крайней мере, я слышу от своих студентов или от людей из моего окружения: если ситуация в Литве не улучшится, если моя зарплата здесь будет низкой - всегда есть Норвегия», — сказал Александравичюс.

Что касается готовности населения к эмиграции, А. Изгородин сказал, что нужно понимать, что в других странах давление на энергетический сектор такое же, как и в Литве. Поэтому он считает, что даже если человек эмигрирует в другую страну, он столкнется с теми же проблемами, что и здесь, ему придется интегрироваться и искать работу.

«Не стоит питать иллюзий, что работу в другой стране будет легко найти и что вакансий много. Это далеко не так. Еще один момент, который необходимо понять: Литва - одна из лучших стран Европы по динамике заработной платы. В Германии переговоры о зарплате только начались, в то время как в Литве зарплаты очень сильно выросли с начала пандемии», — пояснил экономист.

Эмиграция / D. Umbraso/LRT nuotr.

Политическая составляющая

Айсте Лазаускене, доцент факультета политологии и дипломатии Университета Витаутаса Великого (VMU), затронула политический аспект данного вопроса. Она считает, что более оптимистично настроены избиратели правящих партий и поэтому менее критичны, чем те, кто не голосовал за эти политические силы.

«Кроме того, молодые люди немного более оптимистичны, молодые люди немного более склонны голосовать за Партию свободы или Патриотический союз», — сказала LRT.lt А. Лазаускене.

На вопрос, почему каждый второй респондент благоприятно оценивает ситуацию в муниципалитете, а большинство опрошенных неблагоприятно оценивают ситуацию в стране, она ответила, что дела на государственном уровне более глобальные, а в муниципалитете - более близки людям.

«Возможно, мы видим большие изменения в порядке, изменения в окружающей среде, на улицах - это кажется более ощутимым результатом для населения, чем то, что происходит в более широком национальном масштабе. Люди имеют дело с муниципалитетом во многих случаях в своей повседневной жизни, возможно, они видят, что там не все так плохо», — размышляет эксперт.