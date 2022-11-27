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2022.11.27 17:35

Шимоните: Литва настойчиво борется за внесение патриарха Кирилла в санкционный список ЕС

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ELTA 2022.11.27 17:35
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / L. Penek/LRV nuotr.

Премьер-министр Ингрида Шимоните уверяет, что Литва прилагает много усилий, чтобы патриарх Московский и всея Руси Кирилл оказался в санкционном списке Европейского союза. Однако, по ее словам, некоторые страны помогают ему этого избежать.

"Литва находится среди тех, кто борется за включение патриарха Кирилла в санкционный список на европейском уровне. Некоторые мои коллеги, к сожалению, помогают ему избежать попадания в этот список, но мы делаем все возможное, чтобы этот вопрос не был забыт. Этот человек заслужил, чтобы попасть в санкционный список", – сказала И. Шимоните в интервью информационному агентству "Укринформ".

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл / AP nuotr.

Политик отметила, что влияние Московского патриархата на Литву невелико и маргинально, потому что Литва – католическая страна, а православное меньшинство невелико.

"Их влияние в Литве, я бы сказала, достаточно маргинально, потому что мы католическая страна, а российско-православное меньшинство – небольшое. Второй по численности является польское меньшинство, и они тоже католики. Литовская православная церковь является частью Московского патриархата. В начале войны я встречалась с религиозными лидерами, в том числе православными, чтобы обсудить поддержку, которую религиозные общины могут оказать, в частности, беженцам и Украине в целом. В то время православная церковь выступила с очень обоснованным заявлением о том, как они относятся к войне. К сожалению, за очень короткое время они "передумали". Священнослужители, не соглашавшиеся с позицией Московского патриархата, были вынуждены покинуть церковь", – сказала глава правительства.

И. Шимоните поясняет, что возникшая ситуация – это проблема для тех, кто исповедует православие, поддерживает Украину и не верит тому, что Россия говорит о "священной войне", кто знает, что патриарх Кирилл – это скорее политический и военный деятель, а не церковный лидер. Теперь них нет церкви, в которую можно было бы пойти.

Пречистенский собор (Вильнюс)
Пречистенский собор (Вильнюс) / Shuttertock.com

"Это также проблема для православных украинцев, которые находятся в Литве. Есть инициатива, выдвинутая верующими, по получению прямого правления Константинополя для своих религиозных практик, – но это уже церковные дела, где ничего не решается быстро. Московский патриархат сейчас пытается угождать основной линии Кремля, но все это оказывает ограниченное влияние на Литву. Те, для кого такая позиция церкви была неприемлемой, просто вышли из нее", – сказала премьер.

ELTA напоминает, что министерство внутренних дел запретило приезд в Литву патриарха Кирилла, который поддерживает войну, развязанную Россией против Украины. По сообщению МВД, российский священнослужитель был внесен в список нежелательных лиц 23 июня по предложению МИД.

Патриарх Кирилл с Владимиром Путиным
Патриарх Кирилл с Владимиром Путиным / AP nuotr.

Руководство православной церкви Литвы утверждает, что подало прошение о предоставлении ей статуса самоуправляемой церкви. Комиссия, созданная Священным Синодом Русской православной Церкви, приступила к рассмотрению этого обращения Вильнюсско-Литовской епархии.

В июле епископ Тракайский Амвросий посетил Москву, где встретился с Патриархом Кириллом. По словам епископа, в ходе встречи он объяснил, почему православной церкви Литвы нужна большая независимость. Епископ Амвросий утверждает, что реакция патриарха Кирилла на просьбу литовских православных была положительной.

Епископ Тракайский Амвросий
Епископ Тракайский Амвросий / E. Blaževič/LRT nuotr.
Ингрида Шимоните
Патриарх Кирилл
Пречистенский собор (Вильнюс)
Патриарх Кирилл с Владимиром Путиным
Епископ Тракайский Амвросий
# Литва# Война в Украине# православие
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