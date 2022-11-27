Конец эры бесплатных полиэтиленовых мешочков – какую цену на них установят литовские торговцы?

Следующим летом торговым сетям запретят бесплатно раздавать покупателям очень тонкие мешочки. Сеть розничной торговли Rimi, действующая в Эстонии, взимает за мешочек плату в размере 5 центов. По словам литовских торговцев, они еще не решили, сколько мешочки могут стоить у нас.

С 1 июля 2023 года магазины должны будут взимать с клиентов плату за очень тонкие пластиковые мешочки, которые люди обычно используют для упаковки овощей, фруктов и орехов.

Пластиковые мешочки / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Исключение будет сделано только для пластиковых мешочков, в которые упакованы свежее мясо и продукты из него, а также свежая рыба и рыбные продукты.

LRT.lt обратился к пяти крупнейшим литовским торговым сетям, чтобы выяснить, какой может быть цена на очень тонкие мешочки в следующем году.

Rimi: решим, применять ли эстонскую практику

Торговая сеть Rimi, работающая в Эстонии, просит за очень тонкий пластиковый мешочек 5 центов, но будет ли такая же цена установлена ​​в Литве, представители компании пока не знают.

Пластиковые мешочки / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Реализуя стратегию компании Rimi Baltic по сокращению потребления пластика, мы уже несколько лет по собственной инициативе взимаем в магазинах Эстонии плату за очень легкие пластиковые мешочки, и у нас действительно накоплен большой опыт в этой сфере.

В этой стране было принято решение продавать маленькие мешочки таким же образом, как и большие пакеты для покупок. Они стоят 5 центов, и у них, как и у других товаров, существуют цифровые коды, которые сканируются на кассе. Таким образом, покупатели сами решают, действительно ли им нужно покупать одноразовый мешочек или можно обойтись собственным многоразовым мешочком.

В ближайшее время мы начнем готовиться к внедрению этого нововведения в Литве и посмотрим, применять ли эстонскую практику или пойти каким-то другим путем и какую цену установить на эти мешочки», – говорит представитель Rimi Габриэле Шеренене.

Габриэле Шеренене / Rimi nuotr.

Iki за год раздает 122 миллиона одноразовых мешочков

Представитель торговой сети Iki Вайда Будрене говорит, что магазин поддерживает решение продавать очень тонкие мешочки, поскольку один лишь Iki раздает в год до 122 миллионов таких мешочков.

«По использованию таких мешочков литовцы действительно выделяются на фоне других стран ЕС. Поэтому мы считаем, что это решение будет способствовать более рациональному применению пластика. (...) Есть надежда, что этот закон заставит потребителей изменить свои привычки. Что же касается цены, то у нас пока нет решения, сколько такие мешочки будут стоить», – подчеркивает В. Будрене.

Вайда Будрене / „Iki“ nuotr.

Maxima будет искать наиболее эффективное решение

Какую цену установить на очень тонкие мешочки, не знает и торговая сеть Maxima. Директор департамента закупок торговой сети Марюс Тилмантас говорит, что время на подготовку еще есть, поэтому в компании будут искать наиболее эффективное решение.

М. Тилмантас отмечает, что использование бесплатных полиэтиленовых мешочков с каждым годом сокращается, и в этом году их было использовано почти на десятую часть меньше, чем в прошлом.

«Кроме того, в последние годы мы стали предлагать альтернативы очень тонким пластиковым мешочкам: например, для упаковки хлебобулочных изделий мы используем бумажные пакеты, используем бумагу и для упаковки продуктов, приготовленных на гриле. А для фруктов и овощей предлагаем покупателям приобретать многоразовые пакеты», – говорит представитель сети Maxima.

Пластиковые мешочки / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LIDL: покупатели охотно выбирают альтернативы

Торговая сеть LIDL еще не установила цены на очень тонкие мешочки.

«Мы знаем о ситуации с оплатой тонких пластиковых мешочков и начинаем готовиться к этому изменению, но конкретных решений пока не приняли», – говорит представитель Lidl Lietuva по связям с общественностью Лина Скерсите.

По ее словам, розничная сеть ответственно смотрит на необходимость сокращения количества пластика, это является одной из приоритетных тем социальной ответственности предприятия.

«Еще в начале 2020 года мы первыми из крупных торговых сетей Литвы отказались от одноразовых пластиковых мешочков для покупок. Этот шаг позволил сократить использование пластика примерно на 90 тонн в год. Чтобы сократить количество тонких полиэтиленовых пакетов, мы начиная с весны 2020 года предлагаем покупателям приобретать многоразовые пакеты для фруктов, овощей и сыпучих продуктов. Покупатели позитивно восприняли эти изменения и охотно выбирают альтернативы», – уверяет Л. Скресите.

Norfa еще не приняла решение

По словам представителя торговой сети Norfa Дарюса Рылишкиса, предприятие еще не приняло решения о цене очень тонких мешочков.

Каждый житель Литвы в год использует до 259 очень тонких мешочков

Ежегодно в мире производится 5 триллионов пластиковых мешочков, и для полного разложения каждого из них может понадобиться более 1000 лет.

Пластиковые мешочки / Pixabay nuotr.

Ежегодно в океаны попадает почти 513 миллионов тонн пластиковых отходов, в том числе и отходов пластиковых мешочков. По данным Европейской комиссии, полиэтиленовые мешочки входят в десятку самых выбрасываемых предметов в Европе.

Предложение о запрете в Литве очень тонких пластиковых мешочков зарегистрировал член Сейма Каспарас Адомайтис.

Опираясь на данные Евростата, он подчеркнул, что Литва является страной, которая использует на континенте больше всего тонких пластиковых мешочков – в 2020 году на одного жителя приходилось 259 таких пакетов.

За бесплатную раздачу очень тонких мешочков с 1 июля 2023 года торговцам грозят предупреждения или штрафы.