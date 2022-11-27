Салон красоты

Новости

1 мин. назад

Как украинские бьюти-мастера устроились в Вильнюсе: патент, дорогие расходные материалы и минимализм клиентов

Фейковый твит

Новости

8 мин. назад

На ЧМ в Катаре появилось фейковое видео с украинцами

Новости

16 мин. назад

Ученые создали (почти) универсальную вакцину от гриппа

Магазин в Беларуси

Новости

31 мин. назад

"Доверяй, но проверяй". Фотографии пустых полок в белорусских магазинах – случайность или будущее Беларуси?

Киево-Печерская лавра

Новости

56 мин. назад

Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"

Рита Милюте

Новости

1 ч. назад

Рита Милюте. «Убей хохла ради мамы»

Гитанас Науседа

Новости

2 ч. назад

Популярность Гитанаса Науседы стабильно растет, резко упал рейтинг Агне Билотайте

Илон Маск

Новости

2 ч. назад

Маск пообещал "амнистию" заблокированным юзерам Twitter

Зажжена главная елка столицы

Новости

12 ч. назад

На Кафедральной площади Вильнюса зажжена главная елка столицы

Владимир Макей

Новости

14 ч. назад

Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

Ингрида Шимоните и Владимир Зеленский

Новости

14 ч. назад

Ингрида Шимоните приняла участие в учреждении программы «Зерно из Украины»

Ингрида Шимоните, Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий

Новости

19 ч. назад

«Польша и Литва будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо»: Моравецкий и Шимоните посещают Киев

Касым-Жомарт Токаев

Новости

21 ч. назад

Токаев официально вступил в должность президента Казахстана

Елена Зеленская

Новости

22 ч. назад

"Украинцы готовы терпеть и два, и три года". Елена Зеленская рассказала о жизни во время войны и вере в победу

Голодомор в Украине

Новости

22 ч. назад

Румыния, Ирландия и Молдова признали Голодомор геноцидом

Война России против Украины

Новости

22 ч. назад

Книга об исторических причинах российской агрессии против Украины вышла в Литве

Новости

2022.11.27 07:30

Рита Милюте. «Убей хохла ради мамы»

РМ РL LRT.lt
Рита Милюте, Радио LRT, LRT.lt 2022.11.27 07:30
Рита Милюте
Рита Милюте / D. Umbraso/LRT nuotr.

После налета российских ракет на украинских жителей международные организации проводят очередные внеочередные заседания и выражают озабоченность. Поговорив и выразив, участники заседаний расходятся по теплым безопасным домам или по не самым плохим гостиницам в столицах разных государств. В них всегда тепло, есть свет, Wi-Fi, а в душе никогда не кончается вода.

Жители Украины, оставшиеся накануне зимы без света и отопления, выстраиваются в очереди, чтобы зарядить мобильные телефоны или перекусить теплым супом. Ждет своей очереди на транспортировку в страну и гуманитарная помощь, включая электрогенераторы для больниц, поскольку на границе, как и повсюду в стране, разрушена энергосистема, и ни дня не проходит без отключения электроэнергии, что парализует пограничные операции.

Свободный Запад, уставший поддерживать атакованную Украину, говорит – мы уже поддержали. Американские сенаторы где-то в Небраске объясняют парню с бокалом пива, где эта Украина, что с ней сделала Россия и почему Соединенные Штаты должны выделять ей деньги. И не только американским политикам приходится объясняться. В Литве тоже полно людей, которые спрашивают, почему «их все еще надо поддерживать», почему Украина хочет много современного оружия, которое дорого стоит и которое, как и электроподстанции, каждый день уничтожается из страны, управляемой Кремлем.

Потому что в Украине убивают людей. Ракетами уничтожают гражданскую жизнь. Солдаты месяцами не видят своих семей, и есть семьи, дети которых никогда больше не увидят маму или папу, а иногда – обоих. Есть семьи, похоронившие маленьких детей. Поддерживать необходимо из-за того, что люди живут в условиях сирен воздушной тревоги и ракетных налетов. Когда нет обстрелов, они приучаются работать, есть и стирать не тогда, когда хочется или нужно, а когда есть электричество.

Пока Россия и ее друзья кричат ​​об отмене русской культуры, Украина хоронит солдат и мирных жителей. Один украинский ветеран войны недавно подарил литовскому министру каску русского солдата, на которой было написано: «Убей хохла ради мамы». Хохол – это оскорбительное название украинца. Да, в свое время оно мелькало в письмах Чехова, но он относил его и к самому себе. Говоря, что сам такой.

Сегодня русские убивают по национальному признаку. И поэтому и в Небраске и в Шилуте должно быть понятно – поддержку Украины прекращать нельзя. Из-за того, что украинский солдат не может сказать – я перестаю вас защищать, потому что уже и так настрелялся.

# Литва# Война в Украине
Салон красоты
2 мин. назад

Как украинские бьюти-мастера устроились в Вильнюсе: патент, дорогие расходные материалы и минимализм клиентов

Фейковый твит
9 мин. назад

На ЧМ в Катаре появилось фейковое видео с украинцами

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
17 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Ученые создали (почти) универсальную вакцину от гриппа

Магазин в Беларуси
Интервью ЛРТ
32 мин. назад
Интервью ЛРТ

"Доверяй, но проверяй". Фотографии пустых полок в белорусских магазинах – случайность или будущее Беларуси?

Киево-Печерская лавра
57 мин. назад

Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"

Гитанас Науседа
2 ч. назад

Популярность Гитанаса Науседы стабильно растет, резко упал рейтинг Агне Билотайте

Илон Маск
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Маск пообещал "амнистию" заблокированным юзерам Twitter

Зажжена главная елка столицы
6
12 ч. назад

На Кафедральной площади Вильнюса зажжена главная елка столицы

6
Владимир Макей
14 ч. назад

Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

обновлено
Ингрида Шимоните и Владимир Зеленский
14 ч. назад

Ингрида Шимоните приняла участие в учреждении программы «Зерно из Украины»

Зажжена главная елка столицы
6
2022.11.26 20:44

На Кафедральной площади Вильнюса зажжена главная елка столицы

6
Владимир Макей
2022.11.26 18:44

Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

обновлено
Елена Зеленская
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.11.26 11:12
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Украинцы готовы терпеть и два, и три года". Елена Зеленская рассказала о жизни во время войны и вере в победу

Вода
2022.11.26 10:00

С начала 2023 года в крупных городах Литвы вырастут цены на воду

Война России против Украины
2022.11.26 10:27

Книга об исторических причинах российской агрессии против Украины вышла в Литве

Ингрида Шимоните, Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий
2022.11.26 13:30

«Польша и Литва будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо»: Моравецкий и Шимоните посещают Киев

Андрей Макаревич, один из приглашенных артистов "Партизан-феста"
2022.11.26 10:20

Макаревич - первый "иноагент" из-за "иностранного влияния"

Касым-Жомарт Токаев
2022.11.26 11:30

Токаев официально вступил в должность президента Казахстана

Голодомор в Украине
2022.11.26 10:35

Румыния, Ирландия и Молдова признали Голодомор геноцидом

Бывшее еврейское кладбище на Ужуписе, Вильнюс
2022.11.26 09:40

Литва выделит 37 млн евро на компенсации евреям за конфискацию имущества во время Холокоста