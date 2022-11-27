Рита Милюте. «Убей хохла ради мамы»

После налета российских ракет на украинских жителей международные организации проводят очередные внеочередные заседания и выражают озабоченность. Поговорив и выразив, участники заседаний расходятся по теплым безопасным домам или по не самым плохим гостиницам в столицах разных государств. В них всегда тепло, есть свет, Wi-Fi, а в душе никогда не кончается вода.

Жители Украины, оставшиеся накануне зимы без света и отопления, выстраиваются в очереди, чтобы зарядить мобильные телефоны или перекусить теплым супом. Ждет своей очереди на транспортировку в страну и гуманитарная помощь, включая электрогенераторы для больниц, поскольку на границе, как и повсюду в стране, разрушена энергосистема, и ни дня не проходит без отключения электроэнергии, что парализует пограничные операции.

Свободный Запад, уставший поддерживать атакованную Украину, говорит – мы уже поддержали. Американские сенаторы где-то в Небраске объясняют парню с бокалом пива, где эта Украина, что с ней сделала Россия и почему Соединенные Штаты должны выделять ей деньги. И не только американским политикам приходится объясняться. В Литве тоже полно людей, которые спрашивают, почему «их все еще надо поддерживать», почему Украина хочет много современного оружия, которое дорого стоит и которое, как и электроподстанции, каждый день уничтожается из страны, управляемой Кремлем.

Потому что в Украине убивают людей. Ракетами уничтожают гражданскую жизнь. Солдаты месяцами не видят своих семей, и есть семьи, дети которых никогда больше не увидят маму или папу, а иногда – обоих. Есть семьи, похоронившие маленьких детей. Поддерживать необходимо из-за того, что люди живут в условиях сирен воздушной тревоги и ракетных налетов. Когда нет обстрелов, они приучаются работать, есть и стирать не тогда, когда хочется или нужно, а когда есть электричество.

Пока Россия и ее друзья кричат ​​об отмене русской культуры, Украина хоронит солдат и мирных жителей. Один украинский ветеран войны недавно подарил литовскому министру каску русского солдата, на которой было написано: «Убей хохла ради мамы». Хохол – это оскорбительное название украинца. Да, в свое время оно мелькало в письмах Чехова, но он относил его и к самому себе. Говоря, что сам такой.

Сегодня русские убивают по национальному признаку. И поэтому и в Небраске и в Шилуте должно быть понятно – поддержку Украины прекращать нельзя. Из-за того, что украинский солдат не может сказать – я перестаю вас защищать, потому что уже и так настрелялся.