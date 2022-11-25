Федор Крашенинников. Война РФ в Украине лишила ОДКБ будущего

По итогам войны в Украине лидеры стран ОДКБ будут определяться с будущим и этого военного союза, и с форматами любого взаимодействия с Россией, считает Федор Крашенинников.

Саммит Организации договора коллективной безопасности, проходивший в минувшую среду в Ереване, завершился скандалом: премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию, мотивируя свое решением тем, что в документе отсутствует "четкая политическая оценка ситуации на армяно-азербайджанской границе". С учетом тлеющего между Арменией и Азербайджаном конфликта уклонение ОДКБ от прямой поддержки Армении рассматривается в Ереване как подтверждение того, что союзники и впредь не готовы защищать ее. Назревшие внутри ОДКБ противоречия выплеснулись наружу и ставят под вопрос будущее этой структуры.

Вынужденная дружба в формате ОДКБ

Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 30 лет назад, в 1992 году, и является одним из рудиментов эпохи распада СССР. Тогда бывшие советские республики искали варианты цивилизованного развода при сохранении взаимодействия в некоторых жизненно важных вопросах.

Одним из таких вопросов была оборона. Несмотря на то, что никаких войн не ожидалось, суверенным странам нужны были армии, а их содержание и вооружение требовали огромных затрат. Поэтому готовность России выдать военные гарантии бывшим советским республикам некоторое время пользовалась спросом - в 90-е годы в ОДКБ входило не 6, а 9 стран.

Для России ОДКБ, как и СНГ и другие постсоветские интеграционные проекты, были нужны прежде всего для поддержания реноме "супердержавы" - чтобы выглядеть на международной арене не как одна из множества стран, а как страна-лидер региональных военно-политических союзов, существующих на ее условиях и под ее гарантии. Другие участники таких союзов принимали правила игры, получая дополнительные и вполне ощутимые выгодны от дружбы с Россией. Традиционно, военно-политическая лояльность Москве открывала возможности для получения кредитов и доступа на российский рынок.

Полицейско-охранительная суть ОДКБ

Хотя ОДКБ создавалась и позиционируется как военный союз, но в военных конфликтах организация участвовать избегала и избегает. Гораздо эффективнее ОДКБ в полицейской роли: когда в январе 2022 года президент Казахстана на фоне протестов в стране обратился к партнерам по организации за помощью, он ее получил. Все механизмы сработали быстро и четко.

Успешная полицейская миссия в Казахстане проливает свет на истинные цели и задачи ОДКБ. С самого начала своего существования это была прежде всего охранительная организация, гарантирующая участвующим в ней постсоветским режимам помощь в случае угрозы им со стороны внутренних врагов, оппозиции. И вошли в нее те страны, режимам которым такие гарантии были нужны.

Вполне очевидно, почему Армения плохо вписывается в этот клуб: ее проблемы связаны с конфликтом с Азербайджаном и стоящей за ним Турции, с которыми Москва и тем более страны Центральной Азии не готовы портить отношения. Вот если бы Армении надо было подавать восстание своих граждан - тут бы ей, конечно же, помогли.

ОДКБ и война РФ в Украине

Развязанная Россией война против Украины поставила ее союзников по ОДКБ в неловкое положение. Никаких претензий к Украине ни у кого из членов ОДКБ не было и нет, при этом ход войны и поведение России ставит ряд тревожных вопросов. Во-первых, не захочет ли Россия в будущем сменить режим в какой-нибудь из стран ОДКБ, объявив его "нацистским" и "антироссийским"? Во-вторых, так ли Россия сильна, чтобы впредь полагаться на нее как на защитницу? 9 месяцев войны против Украины показали, что представление о мощи российской армии далеко от истины.

В-третьих, разорвав отношения с ведущими странами Запада, Россия принялась активно взаимодействовать с режимами, под лозунгами противостояния влиянию которых ОДКБ и создавался. Например, для стран Центральной Азии союз с Россией был важен для сохранения дистанции с Китаем - но Путин, по сути, сделал теперь Россию младшим партнером КНР. Другой проблемой Центральной Азии была угроза возвращения к власти в Афганистане талибов и экспансия исламизма. Но теперь и талибский режим в Кабуле - союзник России!

Место под обломками ОДКБ

Прямолинейнее всех проблемы ОДКБ обозначил Александр Лукашенко: "Если, не дай Бог, (Россия. - Ред.) не победит, ОДКБ существовать не будет". И развил свою мысль: "если… рухнет Россия, то под этими обломками наше место".

Едва ли лидеры Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Армении видят свое место в будущем под обломками ОДКБ и готовы поставить всё на победу России. Скорее всего, каждая из этих стран уже определила запасные варианты и приготовилась к сценарию военного поражения России и заката ее военно-политического доминирования в регионе.

Нет никаких сомнений, что военно-политические союзы в Евразии будут существовать и в будущем. Центральноазиатские страны нынешнего ОДКБ обречены на взаимодействие, потому что ни Китай, ни угроза исламизма никуда не денутся. Но лидирующая роль России в таких союзах уже сейчас выглядит более чем сомнительно. И если кого-то в этом и надо винить, то исключительно Владимира Путина, который своими имперскими амбициями уничтожил и все то, что относительно успешно работало на руинах бывшего СССР, и перспективы для новых интеграционных проектов с участием России на годы вперед.

DW