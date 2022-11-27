В 2020 году Уэст тоже участвовал в президентских выборах, но только один раз встретился с избирателями и на встрече заплакал, говоря об абортах

Новости

31 мин. назад

Погрязший в скандалах рэпер Канье Уэст начал в США президентскую кампанию

«Русский роман» в Старом вильнюсском театре

Новости

56 мин. назад

Сценограф Ирина Комиссарова: Театр – это ключ к моему пониманию мира

Пластиковые мешочки

Новости

1 ч. назад

Конец эры бесплатных полиэтиленовых мешочков – какую цену на них установят литовские торговцы?

Лотерейные билеты

Новости

1 ч. назад

Несовершеннолетние лица больше не смогут купить лотерейные билеты в Литве

Михаил Маглов

Новости

2 ч. назад

Михаил Маглов: Если бы в России не было коррупции, Путина и его команды давно бы не было во власти

Флаг ЛГБТ-сообщества

Новости

2 ч. назад

«Радужная» волна на выборах в США

Салон красоты

Новости

2 ч. назад

Как украинские бьюти-мастера устроились в Вильнюсе: патент, дорогие расходные материалы и минимализм клиентов

Фейковый твит

Новости

2 ч. назад

На ЧМ в Катаре появилось фейковое видео с украинцами

Новости

2 ч. назад

Ученые создали (почти) универсальную вакцину от гриппа

Магазин в Беларуси

Новости

3 ч. назад

"Доверяй, но проверяй". Фотографии пустых полок в белорусских магазинах – случайность или будущее Беларуси?

Киево-Печерская лавра

Новости

3 ч. назад

Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"

Рита Милюте

Новости

4 ч. назад

Рита Милюте. «Убей хохла ради мамы»

Гитанас Науседа

Новости

4 ч. назад

Популярность Гитанаса Науседы стабильно растет, резко упал рейтинг Агне Билотайте

Илон Маск

Новости

4 ч. назад

Маск пообещал "амнистию" заблокированным юзерам Twitter

Зажжена главная елка столицы

Новости

15 ч. назад

На Кафедральной площади Вильнюса зажжена главная елка столицы

Владимир Макей

Новости

17 ч. назад

Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

Новости

2022.11.27 11:15

Погрязший в скандалах рэпер Канье Уэст начал в США президентскую кампанию

BN
BBC News Русская служба 2022.11.27 11:15
В 2020 году Уэст тоже участвовал в президентских выборах, но только один раз встретился с избирателями и на встрече заплакал, говоря об абортах
В 2020 году Уэст тоже участвовал в президентских выборах, но только один раз встретился с избирателями и на встрече заплакал, говоря об абортах / фото REUTERS

Американский рэпер Канье Уэст, недавно официально сменивший имя на Йе, объявил о начале своей президентской кампании. Уэст говорит, что хочет избираться в паре с Дональдом Трампом, но признает, что Трампа его предложение озадачило.

Все это происходит на фоне серии скандалов, последним из которых стали обвинения в том, что Уэст неподобающе вел себя с сотрудниками своего совместного предприятия с Adidas, в том числе показывал им непристойные фото.

Уэст объявил о своем намерении участвовать в выборах президента США сразу после поражения в предыдущих президентских выборах, в которых тоже участвовал и которые проиграл, набрав около 60 тыс. голосов при 160 млн проголосовавших.

Сейчас рэпер начал активную кампанию, выложил в "Твиттере" ее логотип, а несколькими днями раньше заявил, что нанял главой своего избирательного штаба влиятельного блогера из альт-правой среды Майло Яннопулиса.

Днем раньше Уэст встретился с самим Дональдом Трампом в гольф-клубе бывшего президента в Мар-а-Лаго, куда приехал вместе с активистом из среды белых националистов Ником Фуэнтесом.

После встречи с Трампом Уэст выложил серию видео с рассказом об этой встрече. По словам Уэста, в какой-то момент Трамп "кричал ему через стол, что он проиграет" и назвал его бывшую жену Ким Кардашьян неприличным словом.

Ранее Канье с Трампом часто появлялись вместе и, судя по всему, были в хороших отношениях
Ранее Канье с Трампом часто появлялись вместе и, судя по всему, были в хороших отношениях / фото AFP

Момент для запуска кампании рэпера сложно назвать удачным. В пятницу крупный производитель спортивной одежды Adidas заявил, что проводит в отношении Уэста внутреннее расследование. Рэпер до недавних пор сотрудничал с компанией, выпуская популярные кроссовки под маркой Yeezy.

Расследование начато по следам статьи в журнале Rolling Stone, в которой несколько сотрудников компании обвинили Уэста в непристойном поведении. Сотрудники говорят, что Уэст показывал им непристойные фото себя и своей бывшей супруги Ким Кардашьян, мог наброситься на коллегу-женщину с оскорбительными замечаниями и постоянно прибегал к эротическим мотивам, говоря о дизайне кроссовок.

Уэст, по словам коллег, создал на рабочем месте токсичную и беспорядочную атмосферу. Боссы Adidas смотрели на это сквозь пальцы, как выразились сотрудники компании, "отключив свой моральный компас".

Сам Уэст эти обвинения пока не комментировал. Би-би-си попыталась с ним связаться.

Представитель Adidas в комментарии агентству Рейтер подчеркнул, что степень достоверности обвинений пока не ясна. "Однако мы относимся к таким обвинениям очень серьезно и решили немедленно начать независимое расследование", - добавил он.

Сейчас Adidas не сотрудничает с Канье Уэстом из-за еще одного, более давнего скандала. В последние годы Уэст начал позиционировать себя как политик, симпатизирующий американским правым и выступающий за традиционные ценности.

Уэст сделал ряд антисемитских заявлений в YouTube-стримах и СМИ, возмущаясь поведением крупных вещателей и устройством музыкальной индустрии в США.

На Парижской неделе моды в начале октября Уэст появился в футболке с лозунгом White Lives Matter ("Белые жизни важны"), который многие считают оскорбительной пародией на лозунг движения BLM ("Черные жизни важны").

На это Уэст отвечал, что критикам платит тайное еврейское общество.

По мере того, как Уэст продолжал антисемитские высказывания, с ним прекратили сотрудничество его агентство и ряд крупных брендов одежды, в том числе Gap и Balenciaga.

Музыкант заявил, что из-за этого потерял за один день два миллиарда долларов.

В 2020 году президентская кампания Уэста не была полноценной.

Уэст проспонсировал тогда два рекламных ролика, но объявил о начале кампании слишком поздно и не появился в списке кандидатов в шести штатах. А на единственной встрече с избирателями больше всего запомнился тем, что заплакал, говоря об абортах.

Читайте также:

Рэпера Канье Уэста заблокировали в соцсетях за антисемитские высказывания

Фирма Adidas разорвала отношения с Канье Уэстом после его антисемитских заявлений

Рэпер Канье Уэст поменял имя на "Йе"

В 2020 году Уэст тоже участвовал в президентских выборах, но только один раз встретился с избирателями и на встрече заплакал, говоря об абортах
Ранее Канье с Трампом часто появлялись вместе и, судя по всему, были в хороших отношениях
BBC News
# В мире
«Русский роман» в Старом вильнюсском театре
8
56 мин. назад

Сценограф Ирина Комиссарова: Театр – это ключ к моему пониманию мира

8
Пластиковые мешочки
7
1 ч. назад

Конец эры бесплатных полиэтиленовых мешочков – какую цену на них установят литовские торговцы?

7
Лотерейные билеты
1 ч. назад

Несовершеннолетние лица больше не смогут купить лотерейные билеты в Литве

Михаил Маглов
13
2 ч. назад

Михаил Маглов: Если бы в России не было коррупции, Путина и его команды давно бы не было во власти

13
Флаг ЛГБТ-сообщества
2 ч. назад

«Радужная» волна на выборах в США

Салон красоты
2 ч. назад

Как украинские бьюти-мастера устроились в Вильнюсе: патент, дорогие расходные материалы и минимализм клиентов

Фейковый твит
2 ч. назад

На ЧМ в Катаре появилось фейковое видео с украинцами

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Ученые создали (почти) универсальную вакцину от гриппа

Магазин в Беларуси
Интервью ЛРТ
3 ч. назад
Интервью ЛРТ

"Доверяй, но проверяй". Фотографии пустых полок в белорусских магазинах – случайность или будущее Беларуси?

Киево-Печерская лавра
3 ч. назад

Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"

Зажжена главная елка столицы
6
2022.11.26 20:44

На Кафедральной площади Вильнюса зажжена главная елка столицы

6
Владимир Макей
2022.11.26 18:44

Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

обновлено
Ингрида Шимоните, Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий
2022.11.26 13:30

«Польша и Литва будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо»: Моравецкий и Шимоните посещают Киев

Салон красоты
2022.11.27 09:15

Как украинские бьюти-мастера устроились в Вильнюсе: патент, дорогие расходные материалы и минимализм клиентов

Ингрида Шимоните и Владимир Зеленский
2022.11.26 18:24

Ингрида Шимоните приняла участие в учреждении программы «Зерно из Украины»

Рита Милюте
2022.11.27 07:30

Рита Милюте. «Убей хохла ради мамы»

Магазин в Беларуси
Интервью ЛРТ
2022.11.27 08:45
Интервью ЛРТ

"Доверяй, но проверяй". Фотографии пустых полок в белорусских магазинах – случайность или будущее Беларуси?

Киево-Печерская лавра
2022.11.27 08:20

Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"

Гитанас Науседа
2022.11.27 07:10

Популярность Гитанаса Науседы стабильно растет, резко упал рейтинг Агне Билотайте

Пластиковые мешочки
7
2022.11.27 10:40

Конец эры бесплатных полиэтиленовых мешочков – какую цену на них установят литовские торговцы?

7