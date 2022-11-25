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2022.11.25 18:34

Весной в Латвии прогнозируют снижение цен

НГ
Новая газета – Балтия 2022.11.25 18:34
Магазин
Магазин / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Весной в Латвии могут снизиться цены на многие группы продуктов. Об этом агентству Leta заявила руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

По ее словам, рост цен в основном зависит от предприятия и методов, которые оно использует при производстве, а также оборудования и общей эффективности компании.

Гулбе пояснила, что какое-то время цены продолжат расти, но ближе к весне есть шанс, что рост остановится, а на отдельные групп товаров цены в магазинах даже снизятся. По ее мнению, покупательская способность снизится после зимы из-за высоких цен на отопление, у части людей может просто не быть денег. Из-за этого может появится давление на продавцов со стороны покупателей, которое может привести к снижению цен.

Она подчеркнула, что сейчас в магазинах продаются стратегически важные продукты, цены на которые в магазине ниже, чем себестоимость их производства.

Товары первой необходимости являются более устойчивыми к росту цен и спрос на них остался стабильным.

В то же время Гулбе отметила, что товаров в магазинах сейчас стало меньше, поскольку общая покупательская способность жителей Латвии снизилась. Это также повлияло и на сокращение разнообразия ассортимента.

Напомним, годовая инфляция в Латвии в октябре составила 21,8%. Продукты за год подорожали почти на 30%. Наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен в группе оказало подорожание хлеба (+36,6%), кондитерских изделий (+27,2%), муки и прочих зерновых продуктов (+63,9%), макаронных изделий (+35,4%), риса (+41,7%).

Что касается продуктов питания, подорожание наблюдается практически во всех группах товаров: кофе (+35,1%), свежие овощи (+24,3%), свежие фрукты (+22,8%), сахар (+75,1%), сливочное масло (+43,1%), растительное масло (+50,6%), шоколад (+25,5%), консервированная и переработанная рыба и морепродукты (+28,9%), мороженое (+21,1%), соусы и приправы (+39,2%), фруктовые и овощные соки (+13,6%), безалкогольные напитки (+22,3%).

Новая газета - Балтия

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