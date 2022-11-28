Жители Вильнюского района возмущены: против своей воли мы оказались в зоне, где по закону разрешено загрязнение

Жители Вильнюсского района заявляют, что подадут коллективный иск против Национальной земельной службы (НЗС) за установление санитарно-защитной зоны возле птицефабрики АО "Vilniaus paukštynas".

В начале осени жители Рудамины, Кальвишкес, Валчюнай и Юодшилай, чьи дома расположены рядом с тремя птицефабриками Vilniaus paukštynas, получили первые письма от Национальной земельной службы (НЗС), в которых сообщалось, что их земельные участки попадут в санитарно-защитную зону.

Согласно НЗС, санитарная зона, охватит 800 земельных участков, включая по меньшей мере четыре учебных заведения и новый рынок в Рудамине. Новый план зонирования запретит новое строительство вблизи ферм и не позволит строить новые детские сады, школы, зоны отдыха или медицинские учреждения.

Жители Вильнюсского района утверждают, что новые ограничения коснутся только их, а не предприятий. Они также обеспокоены тем, что охранные зоны не дадут им оснований жаловаться в соответствующие органы на неприятные запахи или загрязнение, которые они по-прежнему фиксируют вблизи птицефабрики.

«После решения НЗС о расширении санитарно-защитной зоны мы, жители Вильнюсского района, члены образовательного и культурного сообществ, против своей воли оказались в зоне, где по закону разрешено загрязнение, опасное для нашего здоровья и здоровья наших детей», — сказал один из жителей в беседе с LRT.lt.

Кроме того, по предварительным оценкам, стоимость земли и недвижимости в санитарной зоне снизится в четыре раза.

«Это решение приведет к тому, что вся наша собственность потеряет почти всю свою ценность, чего стоит участок земли, с которым ничего нельзя сделать? Весь регион останется без перспектив и без новых инвестиций», — сказал житель Кальвишкес.

Vilniaus paukštynas / Irmantas Gelūnas/BNS

Жители подали письменные петиции и собрали более 1 500 подписей, чтобы выразить свое несогласие с новыми границами санитарно-защитной зоны.

«Это очень деликатный вопрос, влияющий на качество жизни людей и стоимость их имущества», — сказал член окружного совета Робертас Дучневич.

На этой неделе в администрации Вильнюсского районного самоуправления состоялась встреча жителей с представителями НЗС, Вильнюсской птицефабрики и местных властей, на которой обсуждалось создание санитарной зоны.

«Я разочарована встречей, НЗС не смогли ответить на вопросы жителей. Мы не услышали конкретных ответов на вопрос, есть ли какие-либо записи о наличии охранной зоны на этой территории. А Министерство окружающей среды, учреждение, которое принимает законы, вообще не присутствовало», — говорит Элеонора, разочарованная жительница Юодшилиай.

Тадас Спринджюнас, генеральный директор Vilniaus Paukštynas, заверил, что компания постарается проанализировать свою деятельность и найти компромисс в течение двух недель.

«Я вижу, что люди владеют большим количеством информации и готовы отстаивать свои интересы. Наша компания является частью сообщества в этом регионе, и у нас работают люди, которых затрагивает это постановление», — сказал генеральный директор.

Люцина Котловска, директор администрации самоуправления Вильнюсского района, объясняет, что местные власти не имеют влияния на решения НЗС или Министерства окружающей среды.

«Мы - посредники, мы понимаем серьезность ситуации и озабоченность жителей. Необходимо, чтобы самоуправление Вильнюсского района представило решение всем заинтересованным сторонам и защитило интересы наших жителей», — говорит она, добавляя, что в настоящее время в Сейме обсуждается законопроект об отсрочке регулирования санитарно-защитных зон на два года, и это может стать причиной отказа от планов в Вильнюсском крае.