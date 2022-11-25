Общественный транспорт Вильнюса будет разделен на зоны, как в Лондоне

План действий по развитию общественного транспорта Вильнюса до 2024 года предусматривает увеличение количества зеленого транспорта и новых маршрутов, а также будет направлен на улучшение транспортной развязки. Об этом сообщает Susisiekimo paslaugos. Однако самое интересное, что Вильнюс предлагается разделить на зоны, а это значит, что билеты во вторую и третью зоны будут стоить дороже. Согласно такому предложению, во вторую зону буду входить многие районы Вильнюса, из которых до центра города сегодня можно добраться за 10-15 минут.

Таким образом, многие районы Вильнюса попадут во вторую зону, которая будет называться "Зона Р". Зона P будет включать такие районы, как, например, Антакальнис или Пашилайчяй, откуда до центра города можно добраться на общественном транспорте за 10-15 минут.

«Территория города будет разделена на три зоны в зависимости от плотности населения и организации общественного транспорта: центральная зона, где плотность населения и развитие инфраструктуры самые высокие; периферийная зона, где развитие и плотность населения ниже; и третья зона - окраина, которая находится за чертой города», — говорит Лорета Левулите-Сташкевичене, руководитель организации общественного транспорта JUDU.

В целом Вильнюс и Вильнюсский район будут разделены на три зоны: C (Центр), P (Пригород) и U (Окраина). Зона U будет включать в себя Вильнюсский район, а зона C - очень небольшую центральную часть Вильнюса.

«Принцип, лежащий в основе введения зонирования, заключается в том, что центральная часть города перевозит наибольшие пассажиропотоки, т.е. более половины поездок, и удобнее и относительно дешевле организовать службу транспорта в центральной части, чем на периферии, где инфраструктуру необходимо строить и дороже содержать из-за больших расстояний между жилыми районами. Организация транспорта до районов города (Вильнюсский район, Тракайский район) - это еще бóльшие расстояния и дополнительные расходы на создание, содержание и организацию инфраструктуры», — комментирует представитель JUDU.

В предложениях отмечается, что такое решение могло бы улучшить качество общественного транспорта в густонаселенной части города. Ценообразование будет зависеть от расстояния поездки, места проживания и качества обслуживания.