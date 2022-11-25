Премьер Литвы отправляется в Молдову

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните в пятницу отправится в Молдову, где обсудит с руководством страны возможную поддержку Литвы.

В Кишиневе премьер-министр встретится с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей, президентом Майей Санду и спикером парламента Игорем Гросом.

"Молдова является страной, которая оказалась в очень сложной ситуации, это маленькое государство, которое, к сожалению, часто забывают в дискуссиях. (...) Нельзя выпускать Молдову из вида и я отправляюсь поддержать президента и премьера, ведь ситуация сложная", – сказала Шимоните журналистам премьер накануне визита.

В последнее время Молдова страдает из-за отключений электроэнергии, которые происходят в результате активных атак России на энергосистему Украины.

Раньше Украина поставляла 30% необходимой стране электроэнергии, а остальные 70% поставлялась тепловой электростанцией в Приднестровье, сепаратистском регионе Молдовы, граничащем с Украиной.

Поддерживаемые Россией сепаратисты в регионе отключили подачу электроэнергии для остальной части страны, но вмешалась Румыния, согласившись продавать электроэнергию Молдове по более низкой цене.

Президент Санду предупредила, что этой зимой в стране с населением в 2,6 млн человек может ощущаться нехватка природного газа и электричества.

В ходе визита Шимоните планирует обсудить ситуацию с безопасностью в Молдове и регионе, ход реформ в и дальнейшую помощь Литвы на пути страны к членству в Европейском Союзе и другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Литвой и Молдовой.

Вместе с премьер-министром в Молдову отправляется и министр энергетики Дайнюс Крейвис.