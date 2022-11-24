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2022.11.24 17:40

Парламент Литвы легализирует специализированные табачные магазины

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.11.24 17:40
Курение
Курение / D. Umbraso/LRT nuotr.

Сейм узаконил специализированные магазины для продажи табака, включая электронные сигареты, начиная с 2025 года, в то время как обычным магазинам больше не будет разрешено публично демонстрировать сигареты и аксессуары к ним.

В четверг парламентарии приняли поправки к Закону о контроле табака, табачных изделий и сопутствующих товаров, зарегистрированные в 2019 году.

Теперь, начиная с 2025 года, специализированным магазинам будет разрешено продавать табак и сопутствующие товары, но не будет разрешено выставлять их на внешних витринах.

Всем другим магазинам будет запрещено публично демонстрировать такую продукцию, а разрешено показывать только название сигарет и цену за пачку.

Аурелиус Верига, член Европейского парламента, считает, что новые правила будут лучше защищать несовершеннолетних от маркетинга и рекламы.

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