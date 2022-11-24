Генштаб ВСУ обратился к гражданам Беларуси

Генштаб Вооружённых сил Украины опубликовал видеообращение к гражданам Беларуси. В нём утверждается, что Россия готовит провокации на территории Беларуси, в том числе, возможно, на атомных объектах - с целью "любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной". В обращении, записанном на русском языке, содержится призыв не допустить ещё большего втягивания страны в войну.

Представители украинского командования подчёркивают, что территория Беларуси используется для агрессивных действий против Украины, однако Украина, как утверждается, не рассматривает ни Беларусь, ни её народ как врагов и не отвечала ни на один акт агрессии с белорусской территории.

В октябре командование Вооружённых сил Украины уже обращались к народу Беларуси. Это произошло после того, как было объявлено о создании на территории страны региональной совместной группировки войск России и Беларуси, что послужило поводом для опасений относительно того, что эта группировка может быть использована для удара по Украине.

Белорусский руководитель Александр Лукашенко, поддерживая Россию в войне против Украины, в то же время утверждает, что белорусские вооружённые силы не собираются в ней участвовать. Накануне Лукашенко заявил о том, что Украина должна начать переговоры с Россией, сказав, что в противном случае "будет полное уничтожение Украины". "Это не то, что Путин говорил как-то задолго до "операции", что это будет угрожать потерей государственности — это будет уничтожение Украины. Надо остановиться" - говорит Лукашенко на видео, опубликованном телеграм-каналом "Пул Первого". Он добавил, что власти Украины должны пойти на переговоры, "если они не хотят гибели — к тому же в огромном количестве — людей". Заявления прозвучали на фоне очередного российского массированного ракетного удара по Украине, в результате которого были выведены из строя объекты энергетики, и большая часть страны на некоторое время осталась без электричества.

Власти Украины неоднократно заявляли, что подобные удары не изменят позицию Киева, который называет условием для переговоров вывод российских войск с украинской территории.



Радио «Cвобода»