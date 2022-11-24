В России приняли закон о запрете «пропаганды» ЛГБТ. Штрафы — до 159 000 евро

Госдума РФ в окончательном чтении приняла законопроект, запрещающий «пропаганду нетрадиционных взаимоотношений», а также «пропаганду смены пола и педофилии». Речь идет о «пропаганде» среди всех россиян, а не только несовершеннолетних, как было предусмотрено законом, действующим в России с 2013 года.

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Документ предусматривает запрет пропаганды «нетрадиционных отношений», педофилии, смены пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе.

За нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тыс. (около 790 евро) до 400 тыс. рублей для граждан (около 6350 евро) от 100 тыс. (около 1580 евро) до 800 тыс. (около 12700 евро) — для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн. (около 79500 евро) или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тыс. (около 3180 евро) до 800 тыс. рублей (около 12700 евро) для граждан, от 400 тыс. (около 6360 евро) до 2 млн. (около 31800 евро) — для должностных лиц, от 1 млн (около 15900 евро) до 10 млн. рублей (около 159000 евро) или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Также за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тыс. (около 790 евро) до 4 млн. рублей около (около 63600 евро).

За подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.



Новая газета – Балтия

