Экс-президент Литвы Валдас Адамкус получил титул почетного гражданина Вильнюса

Горсовет присвоил титул почетного гражданина Вильнюса экс-президенту Литвы Валдасу Адамкусу «за его неустанную борьбу за демократию, права человека, за поддержку и продвижение значимых гражданских инициатив и продвижение имени Вильнюса на мировой арене».

На церемонии вручения награды Адамкус отметил, что Вильнюс сегодня — это уютный и современный европейский город, а жители и гости Вильнюса строят доброжелательное открытое общество.

«Я желаю нашему Вильнюсу оставаться открытым и гостеприимным городом, и в то же время уютным и привлекательным для жителей Вильнюса, оставаться современным и динамичным, и в то же время зеленым и спокойным», — сказал Адамкус.

Валдас Адамкус был президентом Литвы два срока: в 1998 — 2003 и 2004 — 2009 годах. Сейчас Валдасу Адамкусу 96 лет.



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