Мороженое

Новости

1 ч. назад

Латвийская компания Food Union направила 15 тысяч евро от продажи мороженого «Слава Украине» на благотворительность

Наручники

Новости

1 ч. назад

По подозрению в коррупции задержан глава ветеринарной службы Сташкявичюс

Школа

Новости

1 ч. назад

Обязательные экзамены для школьников в Литве: проходной бал слишком низкий

Гитанас Науседа

Новости

2 ч. назад

Науседа: после событий в Польше НАТО нужно укреплять ПВО на восточном фланге, в Украине

МВФ

Новости

3 ч. назад

МВФ: Литве необходимы экономические реформы

Михаил Барышников

Новости

3 ч. назад

Михаилу Барышникову вручили высшую государственную награду Латвии

Женщина

Новости

3 ч. назад

Счет - 130 евро: жители Вильнюса не понимают, почему должны платить за ремонт чужого балкона

Кястутис Будрис

Новости

3 ч. назад

Литва рассматривает возможность передать Украине артиллерийские снаряды

Рождество в Вильнюсе в 2021 году

Новости

4 ч. назад

Какими будут зимние праздники в Вильнюсе: программа главных мероприятий

Русский язык

Новости

4 ч. назад

В Латвии запретят изучение русского как второго иностранного в школах

БелАЭС

Новости

5 ч. назад

У Литвы нет информации о возможных провокация РФ на БелАЭС

Война России против Украины. Украинские военнослужащие

Новости

5 ч. назад

В Литве завершили обучение военные инструктора из Украины

Жозеп Боррель

Новости

6 ч. назад

В ЕС заявили о развитии транспортных коридоров в обход России

Угроза России

Новости

7 ч. назад

Факти ЛРТ. Україна. Тест ракетним інцидентом: як вибух у Польщі вплине на стратегію Заходу щодо України та Росії?

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

7 ч. назад

Глава МИД Литвы дал объяснения по Калининградскому транзиту

Деньги

Новости

7 ч. назад

В Литве в 2023 году изменится минимальная заработная плата

Новости

2022.11.21 17:43

Латвийская компания Food Union направила 15 тысяч евро от продажи мороженого «Слава Украине» на благотворительность

НГ
Новая газета – Балтия 2022.11.21 17:43
Мороженое
Мороженое / Pexels nuotr.

Латвийское предприятие по переработке молока Food Union направило 15 тысяч евро украинскому благотворительному фонду «Голоса детей». После начала войны компания выпустила мороженое «Слава Украине», 1 евро от продажи каждой порции перечислен в украинский детский фонд при посредничестве латвийской платформы Ziedot.lv.

«Российское вторжение украло детство каждого украинского ребенка. Благодарим Food Union и всех, кто купил специальное мороженое »Слава України«, ведь пожертвования помогут самым незащищенным — детям Украины», — сказала глава Ziedot.lv Рута Диманта.

Мороженое «Слава Украине» создано в цветах украинского флага. В состав вошли бузина, васильки и шафран. Граждане Украины могут получить мороженое бесплатно.

Компания Food Union с начала войны оказывает поддержку народу Украины, как на территории Латвии, так и в Украине. Начиная с 9 марта Food Union ежедневно доставляет в Рижский центр поддержки жителей Украины свежие молочные продукты. Ежедневно в центре получают питание около тысячи украинцев. Помимо этого, компания отправила в Украину несколько фур с сухим молоком и молочными напитками.

Новая газета – Балтия

# В мире
Наручники
1 ч. назад

По подозрению в коррупции задержан глава ветеринарной службы Сташкявичюс

Школа
1 ч. назад

Обязательные экзамены для школьников в Литве: проходной бал слишком низкий

Гитанас Науседа
2 ч. назад

Науседа: после событий в Польше НАТО нужно укреплять ПВО на восточном фланге, в Украине

МВФ
3 ч. назад

МВФ: Литве необходимы экономические реформы

Михаил Барышников
3 ч. назад

Михаилу Барышникову вручили высшую государственную награду Латвии

Женщина
3 ч. назад

Счет - 130 евро: жители Вильнюса не понимают, почему должны платить за ремонт чужого балкона

Кястутис Будрис
4 ч. назад

Литва рассматривает возможность передать Украине артиллерийские снаряды

Рождество в Вильнюсе в 2021 году
4 ч. назад

Какими будут зимние праздники в Вильнюсе: программа главных мероприятий

Русский язык
4 ч. назад

В Латвии запретят изучение русского как второго иностранного в школах

БелАЭС
5 ч. назад

У Литвы нет информации о возможных провокация РФ на БелАЭС

Ирина
Интервью ЛРТ 8
2022.11.21 09:10
Интервью ЛРТ

Без работы, жилья и денег. Украинка вместе с сыном выживают в Литве на 100 евро в месяц

8
Рождество в Вильнюсе в 2021 году
2022.11.21 14:19

Какими будут зимние праздники в Вильнюсе: программа главных мероприятий

Деньги
2022.11.21 11:26

В Литве в 2023 году изменится минимальная заработная плата

Женщина
2022.11.21 15:00

Счет - 130 евро: жители Вильнюса не понимают, почему должны платить за ремонт чужого балкона

Рождественский Вильнюс
2022.11.21 11:04

В Вильнюсе начался конкурс на лучшее рождественское оформление витрин и общественных пространств

Михаил Барышников
2022.11.21 15:24

Михаилу Барышникову вручили высшую государственную награду Латвии

Угроза России
Эксклюзив LRT.lt 8
2022.11.21 08:11
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. Тест ракетным инцидентом: как взрыв в Польше повлияет на стратегию Запада по Украине и России?

8
Угроза России
6
2022.11.21 11:47

Факти ЛРТ. Україна. Тест ракетним інцидентом: як вибух у Польщі вплине на стратегію Заходу щодо України та Росії?

6
БелАЭС
2022.11.21 13:28

У Литвы нет информации о возможных провокация РФ на БелАЭС

Вильнюс
2022.11.21 09:15

Погода: пасмурно с прояснениями и без осадков