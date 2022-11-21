Латвийская компания Food Union направила 15 тысяч евро от продажи мороженого «Слава Украине» на благотворительность

Латвийское предприятие по переработке молока Food Union направило 15 тысяч евро украинскому благотворительному фонду «Голоса детей». После начала войны компания выпустила мороженое «Слава Украине», 1 евро от продажи каждой порции перечислен в украинский детский фонд при посредничестве латвийской платформы Ziedot.lv.

«Российское вторжение украло детство каждого украинского ребенка. Благодарим Food Union и всех, кто купил специальное мороженое »Слава України«, ведь пожертвования помогут самым незащищенным — детям Украины», — сказала глава Ziedot.lv Рута Диманта.

Мороженое «Слава Украине» создано в цветах украинского флага. В состав вошли бузина, васильки и шафран. Граждане Украины могут получить мороженое бесплатно.

Компания Food Union с начала войны оказывает поддержку народу Украины, как на территории Латвии, так и в Украине. Начиная с 9 марта Food Union ежедневно доставляет в Рижский центр поддержки жителей Украины свежие молочные продукты. Ежедневно в центре получают питание около тысячи украинцев. Помимо этого, компания отправила в Украину несколько фур с сухим молоком и молочными напитками.

Новая газета – Балтия