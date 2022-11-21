В Вильнюсе начался конкурс на лучшее рождественское оформление витрин и общественных пространств

В преддверии Рождества и Нового года в Вильнюсе проводят конкурс на лучшее праздничное оформление витрин и общественных пространств. Тема конкурса этого года — уютное и устойчивое Рождество. Победитель получит 1500 евро.

«Призываем не только создавать праздник в Вильнюсе, но и думать об экологически чистых решениях, устойчивых идеях, ответственном использовании энергетических ресурсов — это будет очень важно при выборе победителей», — говорит вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте.

Для участия в конкурсе нужно до 11 декабря заполнить регистрационную форму и прислать качественную фотографию объекта на электронную почту Registration@kaledossostineje.lt.

С 14 по 20 декабря комиссия конкурса оценит объекты, а победителей объявят 21 декабря. Четыре объекта получат денежные призы: первое место — 1500 евро, второе — 1200 евро, третье — 800 евро. Еще один приз в 1200 евро получит объект, который наберет больше всего баллов от комиссии.



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