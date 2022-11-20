В Катаре начался чемпионат мира по футболу

В Катаре в воскресенье начался чемпионат мира по футболу. В первом матче в городе Эль-Хаур встретились сборная хозяев турнира и Эквадора.

Сборная России не участвует в турнире. У неё был шанс пройти на чемпионат через стыковые матчи, но её отстранили от участия в них после российского вооружённого вторжения в Украину. Украинская сборная не смогла пройти через отбор.

На стадионе перед матчем прошла красочная церемония. В ней участвовал, помимо прочего, американский актёр Морган Фриман. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани объявил чемпионат мира открытым. В своей речи он сделал акцент на том, что чемпионат объединил людей по всему миру, в Катар, по его словам, приехали люди всех национальностей и разных вероисповеданий.

Чемпионат впервые проходит в арабской и преимущественно мусульманской стране. Он впервые проходит в осенне-зимний период – летом в Катаре было бы слишком жарко. На матч открытия приехали лидеры ряда стран Ближнего Востока.

Открытие Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре / AP nuotr.

Катар – абсолютная монархия, международная организация Freedom House относит её к несвободным странам. Катар занимает 119-е место в мире в индексе свободной прессы организации "Репортёры без границ". Власти страны критикуют, помимо прочего, за нарушения прав ЛГБТ. Законодательство страны допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями (хотя на практике такие приговоры не выносились). Amnesty International сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих (власти заявляют, что на стройках к турниру погибли 37 человек).

Подготовка к чемпионату сопровождалась и скандалами в связи с подозрениями в коррупции в связи с выбором места проведения первенства.

Открытие Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре / AP nuotr.

Президент Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино перед открытием чемпионата мира в Катаре заявил, что критика страны за нарушение прав человека со стороны Запада является "лицемерием". "Мы, европейцы, должны три тысячи лет извиняться за то, что делали последние три тысячи лет. Только после этого мы можем давать моральные оценки", – сказал он в частности. Он заявил, что высшие официальные лица страны обещали ему, что во время чемпионата будут "приветствовать всех", в том числе и представителей ЛГБТ.

Предыдущий чемпионат мира прошёл в 2018 году в России, которую также критиковали за нарушения прав человека. Во время самого чемпионата каких-либо скандалов, связанных с нарушением прав иностранных болельщиков, не было. Во время финального матча полиция задержала участников группы Pussy Riot, выбежавших на поле в знак протеста против полицейского насилия.

Радио Свобода