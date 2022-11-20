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2022.11.20 13:52

В результате стрельбы в гей-клубе в США погибли пять человек

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DW 2022.11.20 13:52
Полиция США
Полиция США / AP nuotr.

Напавшего с оружием на гей-клуб в Колорадо-Спрингс обезвредили посетители заведения. Полиция пока ничего не сообщает о его мотивах.

В результате стрельбы в ночном ЛГБТ-клубе Club Q в американском городе Колорадо-Спрингс не менее пяти человек погибли, еще 18 получили ранения, передает в воскресенье, 20 ноября, агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Сообщения о стрельбе у клуба Club Q начали поступать на горячую линию поздно вечером 19 ноября. Служащие полиции, приехавшие на место происшествия, задержали предполагаемого преступника. К клубу также прибыли 11 машин скорой помощи и сотрудники ФБР.

Представитель правоохранительных органов отказался называть журналистам возможную причину нападения. Как следует из заявления клуба в соцсетях, стрелявший был обезврежен посетителями клуба.

"Club Q опустошен бессмысленной атакой на наше сообщество. Наши молитвы и мысли со всеми жертвами, их семьями и друзьями. Благодарим за быструю реакцию героических посетителей, которые обезвредили стрелка и положили конец этой атаке ненависти", - говорится в заявлении клуба.

DW

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