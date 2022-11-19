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2022.11.19 18:16

Сунак побывал в Киеве и встретился с Зеленским

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.19 18:16
Риши Сунак и Владимир Зеленский
Риши Сунак и Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, прибывшим в Киев с заранее не объявленным визитом.

"Мы обсудили вопросы, очень важные как для наших двух стран, так и для глобальной безопасности", – отметил Зеленский, подчеркнув, что Великобритания и Украина поддерживают тесные союзнические отношения.

Риши Сунак сообщил, что Лондон предоставит Киеву пакет военной помощи на сумму 50 млн фунтов. В него включены 125 зенитных установок и технологии борьбы с дронами, совершающими налёты на украинские города.

Сунак был избран лидером правящей Консервативной партии и стал премьер-министром Великобритании в октябре после отставки своей предшественницы Лиз Трасс. Он сразу заявил, что проводимая Лондоном политика активной поддержки Киева в его борьбе с российской агрессией остаётся неизменной.

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