Риши Сунак и Владимир Зеленский

Новости

14 мин. назад

Сунак побывал в Киеве и встретился с Зеленским

Дмитрия Алимова проводили в последний путь

Новости

30 мин. назад

В Вильнюсе в последний путь проводили погибшего работника скорой помощи

Военнослужащие (ассоциативный снимок)

Новости

4 ч. назад

Военные инструкторы из Украины завершили обучение в Литве

Митинг в Тель-Авиве в поддержку Украины, март 2022 года

Новости

7 ч. назад

"Гаарец": Израиль согласился тайно участвовать в поставках оружия Украине

Движение на дорогах Литвы

Новости

8 ч. назад

Днем дорожные условия будут осложнять сильный снегопад и гололед

Граница России и Финляндии

Новости

8 ч. назад

Финляндия намерена отгородиться от России забором

Вильнюс в снегу

Новости

8 ч. назад

«Grinda» отреагировала на недовольство сложными дорожными условиями: мы прикладывали все усилия

Владимир Путин и Виктор Орбан

Новости

8 ч. назад

РФ может шантажировать Венгрию. Эксперт о Путине и Орбане

Noize MC

Новости

8 ч. назад

Минюст России внёс в реестр иноагентов музыканта Noize MC

Новости

8 ч. назад

Что известно о "видео с расстрелом российских военных в Украине"

Война в Украине (архивный снимок)

Новости

9 ч. назад

Ночью вновь обстреляли Запорожье – под завалами могут быть люди

Литовско-белорусская граница (архивный снимок)

Новости

9 ч. назад

Госпогранкомитет Беларуси: Литовские пограничники заставили беженца тащить труп через границу

Саммит G20

Новости

9 ч. назад

В Варшаве нашли замену России в "Большой двадцатке"

Ингрида Шимоните

Новости

9 ч. назад

Премьер Литвы осудила испытание баллистической ракеты Северной Кореей

Война России против Украины

Новости

9 ч. назад

G7 обвинила Россию в зверских преступлениях в Украине

Лауринас Касчюнас

Новости

10 ч. назад

Группа членов Сейма предлагает выделить стрелкам на 3,6 млн евро больше

Новости

2022.11.19 18:00

В Вильнюсе в последний путь проводили погибшего работника скорой помощи

РС
Русская служба Радио LRT 2022.11.19 18:00
Дмитрия Алимова проводили в последний путь
Дмитрия Алимова проводили в последний путь / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Все бригады скорой помощи столицы сегодня почтили память погибшего на этой неделе 36-летнего парамедика Вильнюсской станции скорой помощи Дмитрия Алимова. 

Трагедия произошла в минувший вторник в Новой Вильне, на железнодорожном вокзале. 17-летний юноша забрался на вагон-цистерну, дотронулся до проводов, его ударило током.

Током ударило и парамедика, который оказывал помощь загоревшемуся молодому человеку. От полученных ожогов Дмитрий Алимов скончался в больнице. Без отца остались двое подростков.

Дмитрия Алимова проводили в последний путь
Дмитрия Алимова проводили в последний путь / E. Blaževič/ LRT nuotr.

Прощание с погибшим работником станции скорой помощи с пятницы проходило в столичном доме ритуальных услуг. В субботу Дмитрий Алимов был похоронен на вильнюсском кладбище Лепинес.

Во время выноса гроба из похоронного бюро, все автомобили Вильнюсской станции скорой помощи на минуту включили сирены и синие маячки, чтобы отдать долг памяти коллеге, слишком рано ушедшему из жизни.

Дмитрия Алимова проводили в последний путь
Дмитрия Алимова проводили в последний путь / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

К акции присоединились работники станций скорой помощи и из других городов страны.

Дмитрия Алимова проводили в последний путь
Дмитрия Алимова проводили в последний путь
Дмитрия Алимова проводили в последний путь
# Литва
Риши Сунак и Владимир Зеленский
16 мин. назад

Сунак побывал в Киеве и встретился с Зеленским

Военнослужащие (ассоциативный снимок)
4 ч. назад

Военные инструкторы из Украины завершили обучение в Литве

Митинг в Тель-Авиве в поддержку Украины, март 2022 года
7 ч. назад

"Гаарец": Израиль согласился тайно участвовать в поставках оружия Украине

Движение на дорогах Литвы
8 ч. назад

Днем дорожные условия будут осложнять сильный снегопад и гололед

Граница России и Финляндии
8 ч. назад

Финляндия намерена отгородиться от России забором

Вильнюс в снегу
8 ч. назад

«Grinda» отреагировала на недовольство сложными дорожными условиями: мы прикладывали все усилия

Владимир Путин и Виктор Орбан
8 ч. назад

РФ может шантажировать Венгрию. Эксперт о Путине и Орбане

Noize MC
8 ч. назад

Минюст России внёс в реестр иноагентов музыканта Noize MC

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
8 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что известно о "видео с расстрелом российских военных в Украине"

Война в Украине (архивный снимок)
9 ч. назад

Ночью вновь обстреляли Запорожье – под завалами могут быть люди

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.11.19 09:35
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что известно о "видео с расстрелом российских военных в Украине"

Вильнюс в снегу
2022.11.19 09:54

«Grinda» отреагировала на недовольство сложными дорожными условиями: мы прикладывали все усилия

Литовско-белорусская граница (архивный снимок)
2022.11.19 09:10

Госпогранкомитет Беларуси: Литовские пограничники заставили беженца тащить труп через границу

Военнослужащие (ассоциативный снимок)
2022.11.19 14:26

Военные инструкторы из Украины завершили обучение в Литве

Ингрида Шимоните
2022.11.19 09:00

Премьер Литвы осудила испытание баллистической ракеты Северной Кореей

Саммит G20
2022.11.19 09:00

В Варшаве нашли замену России в "Большой двадцатке"

Война в Украине (архивный снимок)
2022.11.19 09:29

Ночью вновь обстреляли Запорожье – под завалами могут быть люди

Движение на дорогах Литвы
2022.11.19 10:25

Днем дорожные условия будут осложнять сильный снегопад и гололед

Митинг в Тель-Авиве в поддержку Украины, март 2022 года
2022.11.19 11:10

"Гаарец": Израиль согласился тайно участвовать в поставках оружия Украине

Война России против Украины
2022.11.19 08:40

G7 обвинила Россию в зверских преступлениях в Украине