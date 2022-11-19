В Вильнюсе в последний путь проводили погибшего работника скорой помощи

Все бригады скорой помощи столицы сегодня почтили память погибшего на этой неделе 36-летнего парамедика Вильнюсской станции скорой помощи Дмитрия Алимова.

Трагедия произошла в минувший вторник в Новой Вильне, на железнодорожном вокзале. 17-летний юноша забрался на вагон-цистерну, дотронулся до проводов, его ударило током.

Током ударило и парамедика, который оказывал помощь загоревшемуся молодому человеку. От полученных ожогов Дмитрий Алимов скончался в больнице. Без отца остались двое подростков.

Дмитрия Алимова проводили в последний путь / E. Blaževič/ LRT nuotr.

Прощание с погибшим работником станции скорой помощи с пятницы проходило в столичном доме ритуальных услуг. В субботу Дмитрий Алимов был похоронен на вильнюсском кладбище Лепинес.

Во время выноса гроба из похоронного бюро, все автомобили Вильнюсской станции скорой помощи на минуту включили сирены и синие маячки, чтобы отдать долг памяти коллеге, слишком рано ушедшему из жизни.

Дмитрия Алимова проводили в последний путь / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

К акции присоединились работники станций скорой помощи и из других городов страны.