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2022.11.20 08:10

Кубилюс: На фоне всех упоминаемых кандидатов в руководители НАТО Шимоните выглядит очень сильно

E
ELTA 2022.11.20 08:10
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / P. Peleckio/BNS nuotr.

В мировых СМИ начали поговаривать о том, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните упоминается среди кандидатов на место главы НАТО. По утверждению депутата Европарламента Андрюса Кубилюса, подобные дискуссии ведутся и в коридорах Европейского парламента. Как говорит А. Кубилюс, и он сам, и другие политики, знающие главу литовского правительства, очень серьезно относятся к кандидатуре И. Шимоните.

"Такие разговоры ведутся в коридорах, но открыто пока никто не говорит. (...) Должен сказать, что на фоне всех упоминаемых возможных кандидатов И. Шимоните выглядит очень сильно, поэтому такие перспективы я считаю вполне реальными", - сказал депутат Европарламента агентству ELTA.

По его словам, среди упоминаемых персоналий – бывший министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, бывший премьер-министр Италии Марио Драги, бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и другие кандидаты.

"Эта тема сейчас не очень горячая, но те, кто знает И. Шимоните, рассматривают ее кандидатуру как серьезную", - добавил депутат Европарламента.

Андрюс Кубилюс
Андрюс Кубилюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

В мировой прессе появляются рассуждения о том, что если руководителем НАТО станет выходец из государств Балтии, в годы Холодной войны оккупированных Советским Союзом, это может быть расценено как провокация, направленная против России. Однако, по словам А. Кубилюса, именно страны Балтии больше всего осознают кремлевскую угрозу, так что это как раз дополнительный аргумент в пользу кандидатуры.

"До сих пор никто из представителей новой Европы не руководил организацией НАТО, – и это тоже аргумент в пользу того, чтобы на пост главы организации пришел кто-то из Центральной Европы или стран Балтии. И, в-третьих, до сих пор организацию НАТО не возглавляла женщина, так что это опять же дополнительный аргумент, усиливающий возможности И. Шимоните", - добавил парламентарий.

ELTA напоминает, что в среду влиятельная деловая газета Financial Times назвала премьер-министра Литвы одним из кандидатов, способных сменить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Однако сама И. Шимоните комментировать подобные дискуссии отказывается.

"Никаких комментариев на эту тему. Никаких", - сказала премьер в среду в интервью агентству ELTA.

Ингрида Шимоните
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# Литва
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