Русский культуролог в Вильнюсе: Мы читаем эмигрантские сатиры Чёрного, как некое высказывание о нас самих

В последнем выпуске телепроекта «Наша русская улица» зрители побывали на лекции новой российской эмигрантки, филолога, культуролога и преподавателя Светланы Панич, которая рассказала о судьбе русского поэта и также эмигранта (но только межвоенной поры) Саши Чёрного.

В сквере столичного Музея оккупации и борьбы за свободу состоялась акция «Возвращение имён». Почтить память невинных жертв коммунистического террора собрались жители Вильнюса и люди, переехавшие в Литву после 24 февраля этого года.

В их числе – члены правозащитного общества «Мемориал». В России «Мемориал» сначала признали иностранным агентом, а затем Верховный суд постановил его ликвидировать – это произошло 28 декабря прошлого года.

Акция «Возвращение имён» в Вильнюсе / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

А в этом году Российское правозащитное общество «Мемориал» стало одним из лауреатов Нобелевской премии мира.

На акции «Возвращение имён» мы встретили и переводчика, культуролога, филолога Светлану Панич. Она переехала в Вильнюс из Москвы год назад.

Светлана принимала активное участие в деятельности «Мемориала».

Светлана Панич на акции «Возвращение имён» в Вильнюсе / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

«Каждый год чтение этих имён не только наполняло городское пространство теми, кого из этого пространства насильственно убрали, но и что-то очень хорошее совершало и совершает с общественной памятью, – говорит активистка. – Потому что тоталитарная власть, в принципе, всегда делает ставку на историческую амнезию. Эта акция – огромное вселенское поминовение, которое не знает разделения на мусульман, иудеев, христиан. И все эти люди, уничтоженные тоталитарным режимом, оказываются частью нашей общей памяти. А по мере того, как репрессивный режим в России начал ужесточаться, акция «Возвращение имен» приобрела ещё один смысл, приобрела еще одну коннотацию. Теперь это ещё и политический протест».

Светлана Панич состоит в группе поддержки политзаключенного историка Юрия Дмитриева, нашедшего в Карелии расстрельный полигон. В Россию она вернуться не может.

«По причине участия в протестных акциях в России и за пределами России, в том числе в Литве. По причине того, что я не хочу доставлять дополнительные беспокойства тем, кому, в случае чего, придётся передачки носить»...

Протесты в Москве / фото AP

Оказавшись волею судеб в Вильнюсе, Светлана Панич начала интересоваться теми литераторами, которые нашли пристанище в Вильнюсе сто лет назад, когда бежали от революции. Один из таких – Саша Черный – поэт, писатель, сатирик. Ему и посвятила Светлана Панич свою лекцию, которая проходила в Литературном музее имени Пушкина.

«Мы читаем «Кому в эмиграции жить хорошо?» Саши Черного, как актуальные новости. Мы читаем его эмигрантские тексты, его эмигрантские сатиры, как некое высказывание о нас самих», – грустно улыбается Светлана.

Светлана Панич / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Саша Чёрный (настоящее имя – Александр Гликберг), знаменитый автор Серебряного века, родился в 1880 году в Одессе в обеспеченной еврейской семье. Биография его очень пестра – Гликберг успел побывать солдатом, таможенником, таксировщиком в налоговой службе. Первое стихотворение под псевдонимом «Саша Чёрный» напечатал в 1905 году. Сотрудничал с журналом «Сатирикон», выпустил несколько сборников стихов. Произведения поэта-сатирика имели огромный успех. Саша Черный писал и издавал книги для детей.

Саша Чёрный / Wikimedia

Приход к власти большевиков не понравился поэту, и они с женой Марией Ивановной уехали из Петербурга в городок Турмантас недалеко от Зарасай. Когда и там стало небезопасно, пара переехала в Вильнюс. В этот период Саша Чёрный написал цикл стихотворений «На Литве».

«Самое раннее из них, самое первое, называлось «Оазис», – рассказывает Светлана Панич. – Стихотворение было написано в 1919 году как юмористическое посвящение виленскому знакомому (возможно, даже приятелю) Саши Чёрного – адвокату Матвею Сулеймановичу Байрашевскому, который присутствует в этом стихотворении, как Матвей Степанович».

Матвей Степаныч, адвокат,

Владелец хутора под Вильно,

Изящно выгнув торс назад,

Сказал с улыбкою умильной:

«Ну что ж, задумчивый поэт,

Махнем-ка к тётушке на хутор?

Там воздух сладок, как шербет,

Там есть и сыр, и хлеб, и буттер…

Лекция Светланы Панич в столичном Литературном музее имени А. Пушкина / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Литва, приютившая Сашу Черного и его жену, щедра, богата и добра. Она восхищает красотой природы, поэтому многие стихотворения представляют собой яркие и красочные пейзажные зарисовки.

В воде декламирует жаба,

Спят груши вдоль лона пруда.

Над шапкой зеленого граба

Топорщатся прутья гнезда.

С крыльца деревенского дома

Смотрю – и как сон для меня:

И грохот далекого грома,

И перьев пушистых возня.

«Способ описания Литвы у Саши Чёрного – это, прежде всего, любование – продолжает свой рассказ Светлана Панич. – Это практически кинематографическое воссоздание деталей, – он как будто внимательно всматривается в каждую подробность, он как будто фиксирует, как будто любуется каждой мелочью... Впрочем, не «как будто любуется», а буквально любуется каждой мелочью! Видит цвет, видит свет»…

Светлана Панич / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

В апреле 1919 года из Вильно полностью были выбиты большевики. Начались лихие дни. Польские легионеры мстили евреям, которых обвиняли в поддержке большевиков. Устроенные погромы унесли более восьмидесяти жизней. Резонанс от этих событий был настолько велик, что в июле 1919 года в Вильно прибыла специальная американская комиссия во главе с известным дипломатом Генри Моргентау. Американцы развернули повсюду пункты гуманитарной помощи. Был такой пункт и в Вильно, – и его будни Саша Чёрный описал в стихотворении «Американец». В начале произведения поэт рисует город.

Мостки, как клавиши, избитые до дыр,

И коридор домов, слепых, как склепы.

Но солнце, старый, опытный художник,

В куске пивной бутылки и в алмазе

Горит одним божественным огнём…

Вильно в межвоенный период / фото AP

«Вот этого тихого, кроткого, абсолютно не помнящего о себе, изменяющегося, смешного, лёгкого, ироничного и самоироничного, а главное – протестующего против самодовольной пошлости, но опять-таки, протестующего не лозунгом, а смехом, – вот такого голоса сейчас очень не хватает», – считает Светлана Панич.

Лекция Светланы Панич в столичном Литературном музее имени А. Пушкина / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

К весне 1920 года Саша Чёрный и Мария Ивановна приняли решение об эмиграции. Их целью стал Берлин.

В то время выехать можно было так: получить литовское подданство, паспорт, а затем уже хлопотать о визе. Требовалось доказать, что ты жил здесь до войны или же родился. И вот Саша Чёрный вынужденно стал мошенником, о чем рассказывал так: «…родившись в Одессе, должен был в Вильне, при помощи двух бескорыстных лжесвидетелей, заново родиться в Ковно».

Саша Чёрный / Wikimedia

Так Александр Гликберг стал уроженцем Каунаса Александрасом Гликбергасом, и они с женой смогли получить литовское подданство.

Грустным холодным мартовским днем 1920 года, на рассвете, Александр Михайлович и Мария Ивановна покидали Литву. Садились в вагон, стараясь не смотреть на провожающих, чтобы не расплакаться. «Я считаю, что моя настоящая жизнь закончилась в этот момент», – напишет потом Мария Ивановна.