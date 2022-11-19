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2022.11.19 09:29

Ночью вновь обстреляли Запорожье – под завалами могут быть люди

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.19 09:29
Война в Украине (архивный снимок)
Война в Украине (архивный снимок) / AP nuotr.

В ночь на 19 ноября российская армия снова атаковала Запорожье. Ракеты попали в объект инфраструктуры и жилые дома. Под завалами могут быть люди. Об этом сообщили глава Запорожской области Александр Старух и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По словам Куртева, объект инфраструктуры атаковали пятью ракетами, после чего на предприятии возник пожар. В то время там находились работники – они могли оказаться под завалами. Из-за ракетных ударов половина одного городского района осталась без теплоснабжения. Ночью температура в Запорожье опускается до 1°C.

Позже Куртев добавил, что в результате обстрелов пострадали и жилые дома. Масштаб разрушений устанавливается.

После ночных атак в Запорожье рано утром вновь звучала тревога.

В результате предыдущего обстрела Запорожской области погибли девять человек, в том числе два подростка.

Россия гибель мирных жителей не комментировала.

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине ноября в результате боевых действий погибли 6557 мирных жителей, в том числе 408 детей. Эти данные могут быть неполными.

Радио Свобода

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