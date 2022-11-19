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2022.11.19 09:35

Что известно о "видео с расстрелом российских военных в Украине"

BN
BBC News Русская служба 2022.11.19 09:35

Министерство обороны России обвинило украинских военных в расстреле российских солдат, сдавшихся в плен. Обвинения были выдвинуты на основе опубликованной в телеграм-каналах видеозаписи. Ее подлинность пока не подтверждена. Украинские власти эти кадры пока также не комментировали.

Видеозаписи, на которых, как утверждается, украинские солдаты в Луганской области якобы расстреливают российских военных (сам момент расстрела на видео не запечатлен), вызвали бурную реакцию российских властей.

Помимо минобороны, назвавшего произошедшее "кровавой расправой", обвинения в адрес украинских военных выдвинули министерство иностранных дел, Совет по правам человека при президенте, российская уполномоченная по правам человека и Следственный комитет. Они заявили, что обратились во множество международных организаций с требованием расследовать предполагаемый расстрел пленных.

Украинские чиновники от комментариев пока воздерживаются.

Команда BBC Reality Check изучила видеозаписи, чтобы составить предположительную картину произошедшего.

Предупреждение: текст содержит описание сцен насилия.

Что известно на данный момент

Инцидент, попавший на видео, произошел в субботу 12 ноября или раньше, в поселке Макеевка на линии фронта в Луганской области.

Вечером в этот день и 13 ноября на украинских сайтах появились кадры, снятые с дрона, на которых видны тела российских военных, лежащие на земле во дворе сельского дома.

В публикациях в соцсетях, сопровождавших эту запись, говорилось о минометном обстреле, убившем российских солдат, изображения были также включены в видео минобороны Украины о боевых действиях в районе Макеевки.

Однако эта версия событий была оспорена пророссийскими СМИ, которые утверждают, что военнослужащие украинской 80-й воздушно-десантной бригады совершили внесудебную казнь над российскими военными.

17 ноября появились другие кадры того же инцидента - на этот раз снятые украинскими солдатами непосредственно на месте событий. На них они находятся во дворе фермы и приказывают выходить российским солдатам, укрывшимся в сарае.

Они наводят оружие на вышедших военных и спрашивают, кто из них офицер и все ли покинули здание.

Человек, который, предположительно, открыл огонь по украинским военным
Человек, который, предположительно, открыл огонь по украинским военным

На этих кадрах также виден военный в более темной форме, который, как кажется, открывает огонь по украинцам, в то время как остальные пленные россияне лежат на земле.

После этого камера падает на землю, слышен звук выстрелов.

Что удалось установить Би-би-си

Съемка с дрона и кадры, сделанные на месте событий, похоже, демонстрируют один и тот же инцидент. На обоих видео видна входная дверь, а также что-то, похожее на красную игрушечную машину, во дворе дома.

Что еще более важно, на обоих видео совпадают позы, в которых лежат солдаты - и до гибели, и после.

Это военное преступление?

Минобороны России осудило случившееся как "намеренное и методичное" убийство выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военнослужащих.

Убийство или ранение комбатанта, сложившего оружие и сдавшегося, является военным преступлением. Однако ложная сдача в плен также противоречит правилам войны.

На этой неделе управление Верховного комиссариата ООН по правам человека выпустило доклад, посвященный условиям содержания военнопленных в ходе войны в Украине.

При подготовке доклада сотрудники ООН опросили 159 украинцев, побывавших в российском плену, и 175 россиян, вернувшихся из украинского плена. Авторы доклада заявили, что пыткам в плену подвергались и те и другие, но в российском плену жестокое обращение носило систематический характер.

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