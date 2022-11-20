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2022.11.20 09:25

Новый "Москвич" оказался китайским кроссовером JAC JS4

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.20 09:25
Китайский кроссовер JAC JS4
Китайский кроссовер JAC JS4 / Wikimedia

Новые автомобили под маркой "Москвич", сборка которых начнётся на бывшем заводе Renault, появились в базе сертифицированной продукции Росстандарта. Автомобили оказались копией китайского кроссовера JAC JS4 в двух модификациях.

Машина будет выпускаться с бензиновым и электрическим двигателем, следует из базы данных. Внешний вид, судя по эскизам, не будет отличаться от оригинала.

О возрождении бренда "Москвич" в мае заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. После начала войны в феврале крупнейший участник российского авторынка, французский альянс Renault, ушёл из страны. Принадлежавший Renault бывший завод "Москвич" был отдан правительству города.

18 ноября Собянин заявил в интервью РИА "Новости", что сборка автомобилей начнётся на следующей неделе. Согласно прежним заявлениям, до конца года будет собрано 600 машин – 400 в бензином и 200 в электрическом виде. Как минимум на первом этапе речь идёт о сборке из крупных узлов, а не собственном производстве.

50 процентов акций материнской компании китайского JAC принадлежит немецкому концерну Volkswagen, вторая половина – местному правительству. Китайские автопроизводитель продаёт JS4 на локальном рынке с 2020 года. Тогда же он был анонсирован для продажи в России.

Журнал "Авторевю" рассказывает, что презентация китайского кроссовера под оригинальной маркой должна была пройти в октябре, но была отменена. Первая партия автомобилей прибыла в Россию ещё в начале лета, пишет журнал, но продаётся без какой-либо рекламы и упоминаний на официальном сайте. По всей видимости, чтобы не конкурировать с будущим "Москвичом".

Радио Свобода

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