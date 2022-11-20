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2022.11.20 10:00

Российские издатели заявили о риске снятия с продажи книг из-за закона об ЛГБТ+

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.20 10:00
Книжный магазин
Книжный магазин / Shutterstock

До половины книг на российском рынке могут быть сняты с продажи из-за размытых формулировок в рассматриваемом Госдумой законе о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом РБК заявил президент крупнейшей в России издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

Об отсутствии "внятной расшифровки" терминов в общении с изданием сказал и генеральный директор издательства "Рипол Классик" Сергей Макаренков. По словам гендиректора издательской группы "Альпина" Алексея Ильина, без уточнения формулировок невозможно понять, какие из издаваемых книг могут попасть под запрет продажи.

Законопроект о пропаганде был принят Госдумой в первом чтении 27 октября. Текст закона фактически запрещает упоминать ЛГБТ+ в СМИ, фильмах, интернете и книгах и вводит штрафы за распространение информации, формирующей привлекательность смены пола. За распространение информации об ЛГБТ+ предполагаются крупные штрафы.

Ко второму чтению закон могут ужесточить, добавив в него реальные тюремные сроки за нарушения.

Радио Свобода

# Культура
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