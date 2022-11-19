Госпогранкомитет Беларуси: Литовские пограничники заставили беженца тащить труп через границу

Вечером 17 ноября на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили двоих мужчин неславянской внешности. Один из них не подавал признаков жизни, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«В ходе опроса гражданин Афганистана рассказал, что литовские военные привезли его вместе с трупом к пограничному забору. Затем под угрозой оружия принудили тащить тело через калитку на белорусскую сторону», — заявила белорусская сторона.

Прибывшие на место белорусские медики констатировали смерть одного из беженцев, а второго доставили в больницу с «ушибами, признаками обморожения и истощения».

В Беларуси проводят следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего. Литовская сторона пока не прокомментировала заявления пограничной службы Беларуси.

Миграционный кризис начался летом 2021 года, когда Александр Лукашенко стал привлекать мигрантов из стран Ближнего востока и при помощи белорусских силовиков направлять их к границам Литвы, Латвии и Польши. Белорусские пограничники препятствовали возвращению мигрантов в Беларусь, а в ряде случаев пытались помочь им пересечь границу. С начала 2021 года в Литву нелегально попали более 4,4 тыс. иностранцев. Литва называет наплыв мигрантов гибридной атакой режима Лукашенко на страны ЕС.

С 3 августа 2021 года, когда литовские пограничники получили право возвращать мигрантов на территорию Беларуси, на границе развернули более 18 тыс. человек.

Новая газета - Балтия



