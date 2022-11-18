Politico: в Евросоюзе заморозили российские активы на сумму около 68 млрд евро

В Евросоюзе заморозили российские активы на сумму около 68 млрд евро, большинство из которых находится в Бельгии, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС.

В Бельгии заморожено 50 млрд евро, Люксембург находится на втором месте по сумме замороженных российских активов – 5,5 млрд евро. По данным издания, на эти страны вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией приходится более 90% замороженных активов.

В указанную сумму включены и национальные резервы России, однако в полученном редакцией документе приводится только приблизительная цифра в 33,8 млрд евро с указанием, что "оценка этой суммы продолжается, поэтому не подлежит цитированию".

США, ЕС и другие страны ввели санкции и заморозили активы России и российских олигархов после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Летом министерство финансов США заявило о блокировке активов российских олигархов и Центробанка РФ на сумму более 330 млрд долларов.

Президент США Джо Байден говорил, что американские власти примут меры в отношении российских олигархов. "Мы сделаем все, чтобы лишить их этих денег, которые они накопили, их роскошные дома, недвижимость – то, что принадлежит путинской клептократии, – сказал он. – Мы сделаем все, чтобы при продаже олигархических активов вырученные средства направлялись напрямую на ликвидацию того урона, который причинен Украине".

Великобритания заморозила активы российских физических и юридических лиц на сумму свыше 20,5 млрд долларов. Это касается тех, кто подпал под санкции. Замороженные активы включают пакеты акций компаний и денежные средства на счетах в банке. Речь не идет о физических активах, например недвижимости или активах, находящихся на островах Гернси и Джерси.



"Настоящее время"