Интеграционный проект Светланы Залужной: «Литва – это беспрецедентный ĸейс для Уĸраины в Европе»

Светлана Залужная приехала в Вильнюс из Киева в начале марта. В Литве женщина создала проект «TULA= UA+LT», который ставит своей целью взаимную интеграцию украинской и литовской культур.«Украинцы чувствуют себя в Литве достойно, потому что им даны все возможности для того, чтобы пережить эти сложные времена. Хотелось бы, чтобы и у Литвы сложились хорошие впечатления о нас», — говорит Светлана.

Нашу беседу со Светланой Залужной мы начинаем в симпатичном офисе, расположившимся на уютной улице в самом сердце Вильнюса, недалеко от Ратуши. Светлана — организатор проекта TULA= UA+LT, основополагающей целью которого стала взаимная интеграция культур Украины и Литвы, обоюдная поддержка и дружба между двумя народами. Молодая женщина приехала в Вильнюс из Киева в середине марта вместе со своей семьей и тремя детьми, и практически сразу начала принимать участие в волонтерских инициативах для различной помощи украинцам.

«Прибыв в Литву, у меня, как и у многих украинцев было большое желание что-то делать, как-то помогать. Это была своего рода и самотерапия», — рассказывает Светлана, — «Сначала я создала группу для поддержки украинских женщин. По вечерам мы собирались с ними в своём кругу, говорили на важные темы, поддерживали друг друга. Это был формат «украинки для украинок».

По словам Светланы, она сразу поняла, что такого рода встречи, где задействованы нестандартные и не протокольные методы терапии, где подключена тема искусства, работают гораздо эффективнее.

Украина / AP

«Тема войны сама по себе очень болезненная. А когда человеку больно — он не всегда готов говорить об этом», — говорит молодая женщина, — «Поэтому делать классические терапевтические круги, где каждый будет рассказывать о том, что ему пришлось пережить — это слишком тяжело.

Другое дело, когда мы вместе слушаем музыку, вместе читаем или обсуждаем картины. Таким образом проводится на первый взгляд невидимая, но очень глубинная работа через сердце, через ощущения человека».

Светлана подчёркивает, что по мнению многих психотерапевтов, которые работают с травмой, именно методика арт-терапии является наиболее рабочей и действенной на пути к исцелению.

«В Литве ниĸогда не было проблемой найти того, ĸто может тебе помочь»

В апреле Светлане Залужной и группе небезразличных людей, в том числе литовцев, удалось на волонтерских основаниях организовать большое празднование украинско-литовской Пасхи в вильнюсской Ратуше. Там же была организована благотворительная выставка «Запорожье в тылу», где были использованы фотографии в исполнении фотографа из Запорожской волонтерской организации «Паляныця» Елены Титы. Впоследствии эта выставка поездила по всей Литве, побывала в Эстонии и Финляндии.

«В Литве никогда не было проблемой найти того, кто может тебе помочь. Здесь большое количество организаций и людей, которые готовы и способны без бюджета сделать все что угодно», — говорит Светлана, — «Мы делали много для поддержки украинцев, но в то же время мы изначально были заточены на интеграцию. Нас пригласили сюда литовские друзья и нам хотелось делать что-то вместе, чтобы увидеть друг друга не только как украинские беженцы и литовцы, а просто как люди, обогатиться опытом».

Литва и Украина / Shutterstock.com

К тому моменту в Литве собралось около десяти активистов в различных сферах, а организация Open Lithuanian Foundation открыла свои двери для поддержки этих инициатив и помощи их взаимодействия с различными институциями и фондами.

Светлана написала проект под названием «TULA=UA+LT», направленный на украинско-литовскую интеграцию и культурное обогащение. Проект был одобрен фондом двухсторонних экономических отношений и норвежских инициатив, который и выступил донором для этой идеи, выделив финансирование на проведение десяти семейных программ и двадцати культурных вечеров.

«Цель проеĸта — взаимная интеграция и ĸультурное обогащение уĸраинсĸих и литовсĸий семей»

«В Украине я работала в сфере образования, много лет была директором частной школы в Киеве, но в последние годы сместила свой фокус в сферу развития семьи и семейных отношений», — рассказывает Светлана Залужная, — «Мы с супругом создали свой проект в Украине под названием «Зорелови», в рамках которого были организованы недельные лагери в Карпатах для отдыха семей.

Мы работали с бизнесом и нашими клиентами были предприниматели, готовые инвестировать в своих сотрудников через развитие семейных ценностей. Именно основываясь на своём украинском опыте работы с семьями, я и взялась за проект в Литве».

Цель проекта «TULA=UA+LT» — взаимная интеграция и культурное обогащение украинских и литовский семей. На деле все происходит так: желающие принять участие в трёхдневном ретрите или посетить культурный вечер заполняют регистрационную форму, где указывают, в каких мероприятиях они хотят принять участие и почему, предоставляют свои контактные данные и ожидают обратной связи от организаторов проекта.

Украинцы в Литве / I. Gelūno/BNS nuotr.

Светлана подчёркивает, что ее команда состоит из украинцев и литовцев, а сами мероприятия всегда проводятся на двух языках — украинском и литовском, для того, чтобы комфортно было всем участникам мероприятия. При этом, уже в процессе диалога и обсуждения увиденного, люди могут перейти на английский или русский — кому как комфортно для лучшей коммуникации.

«Уĸраинсĸая женщина сейчас имеет образ переселенца с детьми»

Организатор проекта утверждает, что украинскую часть участников в основном представляют женщины с детьми, а с литовской стороны — это, как правило, люди, стремящиеся больше узнать об украинцах. Среди литовских участников много тех, кто принимал у себя украинцев — по словам Светланы, они более открыты для того, чтобы провести три дня вместе и поделиться своей культурой.

«Сейчас сформирован определенный стереотип, что украинская женщина — это мама, которая с детьми находится не в своей стране, есть определенная идентичность переселенца. Но за каждым человеком стоит реальная история, точно так же, как и за литовскими участниками», — говорит Светлана. «Когда люди узнают друг друга без элемента идентичности, что украинцы это только переселенцы, это действительно даёт возможность искренне удивиться тому, сколько интересных профессиональных людей, которые вдруг оказались здесь в Литве. Кого у нас только нет — и физики-ядерщики, и профессора, и предпринимательницы, танцовщицы и актрисы».

Светлана Залужная подчёркивает, что когда участники начинают разговаривать между собой, то всегда находится очень много общего в контексте двух стран. Люди знакомятся друг с другом, создаётся сообщество украинцев и литовцев, которые могут и дальше общаться, встречаться и расширять свой социальный круг здесь, в Литве.

Самой амбициозной целью «TULA=UA+LT», которую Светлана видит для себя, это реализация идей за рамками проекта. К примеру, кто-то из украинцев ведёт кулинарный блог, а у кого-то из литовцев есть студия, где они готовят. Так почему бы этим людям не объединится вместе для реализации какой-то инициативы?

«Хотелось бы пригласить людей к диалогу, чтобы понять, что могло бы родится из всего этого вне проекта», — утверждает Светлана, — «Когда мы уже познакомились между собой, у людей есть определенный уровень доверия к тому сообществу, в котором они оказались. Существуют чаты участников, где люди продолжают общение даже после завершения мероприятий, и это не может не радовать. Возможно, люди могут продолжать делать что-то вместе уже без нас».

Украинцы в Литве / AP nuotr.

«Уĸраинцы вернутся домой с ĸонĸретными знаниями о Литве»

«В наших мероприятиях идёт другой уровень глубины. Люди знакомятся не только с культурами Украины и Литвы, но и узнают, как живут семьи, какие ценности у людей, как воспитывают детей. С одной стороны есть различия, но в то же время все семьи так похожи. В конечном итоге все мы люди, которые хотят жить свою жизнь», — рассказывает организатор проекта.

По словам Светланы, очень важно, что украинцы уедут из Литвы с конкретными знаниями об этой стране, что особенно ценно в контексте просвещения. «В наших программах я слышу огромное количество благодарности от украинцев Литве и литовцам. То есть каждый украинец реально осознаёт степень поддержки», — говорит Светлана, — «Я присоединяюсь к этим словам благодарности без единой доли лукавства. Я абсолютно убеждена в том, что Литва — это беспрецедентный кейс в Европе для Украины. Другого такого кейса просто нет. Возможно, что-то подобное есть в Польше, я там не была. Но то, что я сама вижу и слышу от знакомых в Европе, такой степени поддержки, как на уровне простых людей, так и на уровне системных государственных решений — такого нет нигде».

Как утверждает организатор проекта, украинцы чувствуют себя в Литве достойно, потому что им даны все возможности для того, чтобы пережить эти сложные времена и при этом чувствовать себя наравне с другими гражданами этой страны, а в каких-то моментах даже немного привилегированней.

«То количество программ для помощи, выделенных грантов и всего, что Литва предлагает для поддержки нашего народа, невероятно. Мне очень хочется, чтобы украинские женщины и все украинцы, которые проживут в Литве какое-то время, оставили о себе достойный образ. И в свою очередь хотелось бы, чтобы у Литвы сложилось хорошее впечатление о нас», — говорит Светлана Залужная.



Новая газета – Балтия