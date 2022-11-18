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2022.11.18 16:14

Подали заявление на компенсацию за отопление? Ожидайте работника сенюнии с проверкой

МГ
Модеста Гаучайте-Знутене, LRT.lt 2022.11.18 16:14
Радиатор
Радиатор / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В связи с тем, что Литва продолжает сталкиваться с энергетическим кризисом и ростом цен на отопление и другие энергоресурсы, многие обращаются за компенсацией за отопление. Правда, некоторые люди, обратившиеся за компенсацией, были удивлены неожиданным визитом к ним домой работника сенюнии. В министерстве говорят, что жилищные условия заявителей действительно нужно оценивать.

В то время как жители беспокоятся о своих счетах за отопление, а городские и поселковые управления завалены просьбами о предоставлении компенсаций за отопление, есть районы, где получателей компенсаций также посещают работники синюнии, в ходе визитов оцениваются жилищные условия человека.

Владас, пенсионер из Варены, получивший компенсацию за центральное отопление (настоящее имя собеседника известно редакции – LRT.lt), рассказал, что сначала ему позвонили из сенюнии. Позвонившая сотрудница спросила, в какое время она может посетить его дом и оценить жилищные условия.

Пожилому гражданину сообщили по телефону, что если он дважды не впустит работников в дом или откажется сотрудничать, присуждение компенсации может быть прекращено.

Дрова
Дрова / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Компенсацию получил впервые, не знаю, может, получателей проверяли и раньше. Мы договорились о времени, и сотрудник пришла ко мне домой. Правда, я очень удивился, что такие проверки возможны, ведь столько разговоров о всяких мошенниках. Мне нечего скрывать, дом скромный, но опрятный, а большого богатства я за свою жизнь не накопил», — говорит пожилой мужчина.

Мужчина рассказал, что когда пришла сотрудница отделения, она лишь задала несколько вопросов и заполнила пару документов и попросила подписать акт осмотра.

«Я думаю, что работа у них непростая, не все люди будут довольны такими проверками. Но вот ко мне пришла милая женщина, увидела, что я живу один, и спросила, не нужны ли мне еще какие-нибудь услуги или помощь по хозяйству в связи с ухудшением здоровья. Пока я действительно справляюсь сам, но такое предложение стало приятной неожиданностью», — сказал он, добавив, что ему любопытно, как проводятся такие проверки в крупных городах, где в этом году количество получателей компенсаций увеличилось в десятки тысяч.

Дрова
Дрова / D. Umbraso/LRT nuotr.

Министерство говорит - проверки возможны

Портал LRT.lt обратился в Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ) с вопросом о визитах сотрудников сенюнии к людям, требующим компенсации. В письменном комментарии указано, что социальная поддержка, включающая в себя и компенсацию за отопление жилья, предоставляется жильцам при соблюдении ими условий, предусмотренных законодательством.

"В случаях, когда социальная поддержка не относится к общему порядку, установленному законодательством, либо является недостаточной, администрация сенюнии после проверки жилищных условий заявителей вправе оказать денежную социальную поддержку в порядке исключения", — пояснили в министерстве.

Как сказано в комментарии представителей МСЗТ, в каждом конкретном случае необходимо оценивать индивидуальное положение семьи или человека подробно и объективно.

Представители также указали, что житель, получающий денежную социальную помощь, должен предоставить муниципальным служащим возможность проверить свои жилищные условия. В случае неисполнения этого условия администрация муниципалитета вправе не предоставлять семьям компенсации до выполнения данного условия.

Радиатор
Дрова
Дрова
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