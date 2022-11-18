Белоруса отправили в колонию за критику Лукашенко после гибели дочери

В Беларуси 68-летнего жителя Витебска Александра Потапова приговорили к двум годам колонии за комментарии в "Одноклассниках". Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". Его обвинили в оскорблении Александра Лукашенко.

По данным правозащитников, Александр Потапов – уроженец Украины, гражданин Беларуси, с 1997 года проживает в Витебском районе.

Во время обстрела Киева российскими войсками он потерял дочь, а его несовершеннолетняя племянница осталась без ноги. В состоянии горя и утраты, Потапов 8 и 16 июля разместил в социальной сети два комментария, в которых отреагировал на запуск ракет с территории Беларуси в сторону Украины, в том числе упомянув Александра Лукашенко. Экспертиза сочла их "оскорбительными".

Свою вину на суде Потапов полностью признал.

С 25 августа Александр Потапов находится под стражей. Как сообщают правозащитники, на очередном судебном заседании обвиняемый заявил, что всё время себя плохо чувствует и вынужден принимать обезболивающие средства. Ему обещали медицинское обследование в стационаре, но последние 94 дня он находился в жестких условиях заключения в ШИЗО.



Радио "Свобода"