Мэр Риги о русскоязычных: все интеграционные программы провалились

По словам мэра Риги Мартиньша Стаки, за последние тридцать лет все интеграционные программы для русскоязычных жителей в Латвии провалились. Сейчас, когда в страну приезжает все больше российских граждан, Стакис говорит, что выбор прост: «Если вы хотите интегрироваться в общество, но все еще верите в Россию сердцем и разумом, Латвия не лучшее для вас место». В эксклюзивном интервью LRT.lt Мартиньш Стакис рассказывает о недавно снесенных советских памятниках и о том, как Рига становится центром новой русской диаспоры.

- Какие последствия сноса памятника «Победа» вы почувствовали?

- В марте был проведен очень интересный опрос. Мы задали русской общественности в Латвии вопрос: что вы думаете о войне России в Украине? Результаты нас весьма шокировали, потому что 25 процентов ответили, что поддерживают, 22 процента - что нет, но около 55 процентов ответили, что не знают или не имеют мнения.

В июле мы задавали тот же вопрос и тогда 52 процента местных русских ответили, что не поддерживают [войну], и только 16 процентов сказали, что согласны. Таким образом, мы наблюдаем достаточно заметные изменения в обществе всего за два-три месяца. И я думаю, нам нужно провести еще один опрос после того, как памятники снесли.

[Снос] был действительно хорошо спланированной операцией, и мы были к ней готовы. Потому что мы знали, что произошло в Таллинне в 2007 году [Когда вспыхнули беспорядки после сноса советского памятника]. У нас было четыре сценария, от мягкого сценария А до сценария D, который был довольно сложным. Например, моей семье пришлось бы переехать из города, если бы случился сценарий D.

Мы были готовы ко всем четырем сценариям, и, наконец, случился сценарий А. Мы видели, что небольшое количество русских возмущалось, но на улицах больших протестов не было.

Рига / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Вы упомянули Эстонию 2007 года, там имело место явное вмешательство иностранного государства. Может ли быть так, что сейчас у России много работы в Украине?

- Мы знали, что в то время было много кибератак, но на этот раз мы были достаточно хорошо подготовлены. Также благодаря знаниям, которые мы получили от Эстонии.

Мы знали, что могут быть какие-то провокации, но момент [чтобы снести памятник] был лучшим. Россия слишком занята своими проблемами в Украине, может, поэтому и не проработала свои идеи. Фактически они используют то же оружие, что и в 2007 году в Таллинне. Разница лишь в том, что теперь мы знаем это оружие.

- Вы говорили о местных русских, а какую реакцию вы наблюдали у россиян, приехавших недавно, после 24 февраля?

- Их не так много, потому что многие из них давно живут в Латвии или, по крайней мере, имеют вид на жительство в Латвии. У нас нет точных цифр, но я слышал, что их около 90 000.

Я познакомился с некоторыми из них, у многих здесь, в Латвии, есть недвижимость. В основном все они являются оппозицией путинскому режиму.

Демонстраций против путинского режима с российской стороны мы здесь не видели. Некоторые из них были организованы местными русскими во втором или третьем поколении, проживающими здесь, или теми, чьи родители приехали в 1970-х или 1980-х годах, которые хотят сказать публике, что да, мы русские, но мы против Путина. Но это местные жители, а не приехавшие во время войны. Те, кто приехал во время войны, молчат.

Рига / Shutterstock nuotr.

- Учитывая противоречивый опыт Латвии в решении проблемы неграждан, есть ли какие-то уроки другим странам, принимающим беженцев, что делать и чего не делать?

— Это очень сложный вопрос, и у меня смешанные чувства. С одной стороны, наши границы были открыты полгода, поэтому у любого, кто хотел сбежать, была такая возможность. Я очень не верю тем, кто уехал, когда началась мобилизация, потому что вопрос в том, от чего вы убегаете. Вы от путинского режима бежите или от мобилизации? Может быть, вы убегаете от мобилизации, но поддерживаете Путина, чем и занимаетесь последние полгода?

С другой стороны, я думаю, что нам нужны талантливые и квалифицированные люди из России. Я считаю, что Литва проделала большую работу по привлечению талантов из Беларуси, а мы нет. Нам нужно иметь такой список людей или вакансий, которые необходимы - это, например, врачи, инженеры, IT-специалисты и т. д. Я думаю, что мы должны пустить их в страну. По крайней мере, когда война закончится.

- То есть вы предлагаете взглянуть на то, что можно рассматривать как социально-политическую проблему, через экономическую призму?

- Я думаю, что это скорее практический вопрос, даже не социальный. Это связано с нашим рынком труда и интеграционной политикой. Привлечь IT-специалиста из Норвегии очень сложно, потому что его зарплата составляет 12 000 евро, что мы не можем себе позволить. Но, может быть, можно позволить себе заплатить 3000 евро IT-специалисту из Красноярска [Россия].

Но нам нужны эти четыре четких утверждения приезжим людям, чтобы они их придерживались: латышский — единственный язык, на котором мы хотим говорить здесь. Путин совершил военные преступления. Война в Украине — это геноцид украинцев. И самое главное, что здесь Европа, здесь европейские ценности и вы должны их уважать.

Если следовать этим четырем правилам, я не вижу проблемы, если есть люди, которые не хотят жить в Красноярске, а хотят жить в Риге. Например, в Риге 20 000 украинцев, а латышскоязычных врачей уже шесть. Они выучили язык за полгода, и я думаю, это ясно показывает их отношение к жизни в Латвии.

Интеграция — это всегда сложный вопрос. Мы поняли, что все интеграционные программы, которые у нас были за последние 30 лет, неэффективны. Потому что интеграция — это выбор, а для тех, кто не хочет интегрироваться, никакая программа не работает. В таких случаях лучше просто принять принятое нами решение - переходного периода в будущем не будет, а единственным официальным языком в школе будет латышский.

Для тех, кто этого не поддерживает, я не вижу способа изменить их мнение. Для них есть только один путь – если вы не хотите интегрироваться или хотите здесь жить, но все же верите в Россию всем сердцем, может быть, Латвия не самое лучшее место для вас.

Рига / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Вы замечали, что между украинскими беженцами и приехавшими россиянами была какая-то напряженность, или между украинскими беженцами и русскоязычными в Латвии?

- Да, мы это заметили. Тридцать лет назад в моем родном городе были русские и латышские школы, и мы дрались на улицах. Что произошло в марте и, может быть, немного в апреле, так это то, что в школах происходили драки между русскими — русскими детьми, чьи родители поддерживают Путина, и русскими детьми [чьи родители] против войны.

Я искренне верю, что украинские дети действительно меняют общество. Мы как муниципалитет, конечно же, поддерживаем это, проводится много семинаров, читаются лекции в школах с фото и видео, чтобы показать, что на самом деле происходит в Украине.

Думаю, в первую очередь надо снести памятники в своей голове и запретить российским пропагандистским каналам вещание. Мы уже 20 лет говорим об этом решении, и уже сейчас нужно искать другие пути передачи информации.