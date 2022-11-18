Латвия разрывает отношения с парламентами России и Беларуси

Латвийский парламент на внеочередном заседании принял решение больше не формировать депутатские группы по сотрудничеству с парламентами РФ и Беларуси.

«Решение принято в ответ на противоправное нападение России на Украину, в том числе с территории Беларуси. Формирование групп депутатов для сотрудничества с парламентами России и Беларуси несовместимо с международным правом, нормами и демократическими ценностями», — говорится в сообщении.

Решение об отказе от формирования групп депутатов принято до тех пор, пока обе страны не прекратят нарушения международного права в отношении Украины, не выведут свои вооруженных силы с ее территории, полностью восстановив территориальную целостность и суверенитет Украины в соответствии с требованиями международного права, а также полностью возместив причиненный ущерб.



Новая газета - Балтия